Venezuela reforça estratégia diplomática antes de missão a Washington

Durante reunião, as autoridades venezuelanas enfatizaram a necessidade de apresentar, em espaços internacionais, uma posição firme em defesa dos interesses do país

Foto por JUAN BARRETO / AFP A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, discursa durante uma coletiva de imprensa em Caracas, em 11 de agosto de 2025



A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, liderou uma reunião de alto nível com a delegação diplomática que viajará nos próximos dias a Washington, D.C., nos Estados Unidos, com o objetivo de fortalecer a posição do país em cenários internacionais.

Segundo informações divulgadas por meios oficiais, o encontro teve como foco central a definição de estratégias para a defesa da soberania nacional e a consolidação da política externa venezuelana em um momento considerado chave para as relações bilaterais.

Defesa da soberania e agenda internacional

Durante a reunião, as autoridades venezuelanas enfatizaram a necessidade de apresentar, em espaços internacionais, uma posição firme em defesa dos interesses do país. A agenda da delegação incluiria temas políticos, econômicos e energéticos, áreas nas quais Caracas busca ampliar sua margem de negociação.

O governo venezuelano tem reiterado que qualquer avanço no diálogo com Washington deve ocorrer com base no respeito à autodeterminação e sem medidas coercitivas externas – uma referência direta às sanções impostas ao país nos últimos anos.

Contexto de reaproximação com Washington

A missão ocorre em um cenário de mudanças graduais na relação entre Caracas e Washington. Após anos de forte tensão diplomática, sinais recentes indicam uma retomada de contatos institucionais.

Nos últimos meses, delegações de ambos os países participaram de reuniões exploratórias, especialmente em torno de temas energéticos, em meio ao interesse dos Estados Unidos em diversificar suas fontes de petróleo.

A Venezuela, por sua vez, busca o alívio de sanções e maior reconhecimento de suas instituições no plano internacional.

Papel da delegação venezuelana

Embora o governo tenha confirmado o envio da delegação, não há até o momento a indicação oficial de que Delcy Rodríguez participe diretamente da viagem. Sua atuação, neste momento, está centrada na coordenação política e estratégica da missão.

Analistas apontam que esse tipo de encontro preparatório é fundamental para alinhar discurso, prioridades e margens de negociação antes de qualquer diálogo com autoridades norte-americanas.

Expectativas e desafios

A viagem ocorre em um momento delicado, marcado por interesses convergentes, mas também por profundas divergências. Entre os principais pontos de tensão permanecem:

• as sanções econômicas contra a Venezuela

• o reconhecimento político das autoridades venezuelanas

• a agenda energética e comercial

• questões relacionadas a direitos humanos

Apesar disso, o envio da delegação é visto como um passo dentro de um processo mais amplo de reconfiguração das relações bilaterais.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.