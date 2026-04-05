Altitude e frescor: a revolução dos vinhos brancos na Argentina

Regiões como Mendoza, Salta (especialmente os Vales Calchaquíes), San Juan e a mais recente e promissora Patagônia têm revelado estilos distintos e cada vez mais refinados

Arquivo Pessoal/Esper Chacur Filho Perspectivas para o consumo de vinhos brancos argentinos são amplamente positivas



Os vinhos brancos argentinos, por muito tempo ofuscados pela fama internacional dos tintos — especialmente o Malbec —, vêm ganhando protagonismo nas últimas décadas graças a uma combinação singular de altitude, clima seco e amplitude térmica. A Argentina, com sua espinha dorsal vitivinícola ao longo da Cordilheira dos Andes, oferece condições excepcionais para a produção de brancos de alta qualidade, com frescor, intensidade aromática e notável expressão de terroir. Regiões como Mendoza, Salta (especialmente os Vales Calchaquíes), San Juan e a mais recente e promissora Patagônia têm revelado estilos distintos e cada vez mais refinados de vinhos brancos, capazes de dialogar com as melhores referências do Velho e do Novo Mundo.

Em Mendoza, particularmente nas sub-regiões de altitude como Valle de Uco, os brancos alcançam uma precisão notável. A altitude — frequentemente acima de 1.000 metros — proporciona noites frias que preservam a acidez e intensificam os aromas. Já em Salta, onde algumas vinhas estão entre as mais altas do mundo, ultrapassando 1.700 metros, os vinhos brancos, especialmente os da Torrontés, assumem uma exuberância aromática quase inebriante, com notas florais intensas e uma acidez vibrante. A Patagônia, por sua vez, imprime um perfil mais austero e elegante, com vinhos de grande pureza e frescor, reflexo de seu clima mais frio e ventoso.

No que diz respeito ao consumo, observa-se na Argentina uma mudança gradual, embora ainda tímida, em direção aos vinhos brancos. Tradicionalmente, o argentino é um consumidor de tintos, sobretudo em razão da forte cultura da carne bovina. Contudo, nas grandes cidades, especialmente em Buenos Aires, há um crescente interesse por vinhos brancos, impulsionado por uma gastronomia cada vez mais diversa e sofisticada. Restaurantes contemporâneos, bares de vinho e casas especializadas têm ampliado a presença de brancos em suas cartas, promovendo harmonizações que vão muito além do estereótipo do vinho branco como mero acompanhamento de entradas leves.

A culinária portenha, especialmente, oferece excelentes oportunidades de harmonização com vinhos brancos. Pratos clássicos como empanadas de humita, provoleta, peixes grelhados do litoral argentino e massas com molhos delicados encontram nos brancos um par ideal. Um Torrontés de Salta, com seus aromas florais e toque cítrico, harmoniza de forma exemplar com pratos levemente picantes ou com ervas frescas. Já um Chardonnay de altitude, com passagem por barrica bem integrada, pode acompanhar desde uma provoleta até aves assadas. O Sauvignon Blanc, com sua acidez cortante e notas herbáceas, é excelente com frutos do mar e saladas complexas. O Semillón, historicamente subestimado, mostra-se extraordinário com pratos mais estruturados, especialmente quando envelhecido, desenvolvendo notas de mel, cera e frutos secos (está aí uma casta que com pouca madeira, desafiando a literatura clássica, segura bem um prato a base de salmão fresco).

O Riesling, ainda raro, mas crescente em qualidade, oferece versatilidade admirável, equilibrando doçura e acidez em harmonizações que vão do agridoce ao levemente picante.

Cada uma dessas uvas encontra na Argentina uma interpretação particular. O Chardonnay argentino, sobretudo o de Mendoza, combina fruta madura — como maçã e abacaxi — com uma mineralidade elegante e, nos melhores exemplares, um uso comedido da madeira. O Semillón, que já foi amplamente plantado no país, ressurge com força, revelando vinhos complexos, com textura untuosa e grande capacidade de envelhecimento. O Torrontés, talvez a variedade branca mais emblemática da Argentina, distingue-se por seu caráter intensamente aromático, com notas de jasmim, rosa e frutas tropicais, mantendo, quando bem elaborado, uma surpreendente secura em boca. O Sauvignon Blanc apresenta perfil fresco, com notas de maracujá, ervas e lima, muitas vezes com uma elegância que o afasta do estilo excessivamente pungente de outras origens. Já o Riesling argentino, ainda em fase de consolidação, mostra potencial notável, com vinhos de acidez vibrante, notas cítricas e minerais, especialmente nas regiões mais frias como a Patagônia.

As perspectivas para o consumo de vinhos brancos argentinos são amplamente positivas. A mudança nos hábitos alimentares, a valorização de refeições mais leves e a crescente sofisticação do consumidor têm aberto espaço para esses vinhos, tanto no mercado interno quanto no externo. Além disso, o avanço técnico das vinícolas e a busca por identidade própria têm elevado significativamente o padrão de qualidade dos brancos argentinos.

Quando comparados aos vinhos brancos chilenos e uruguaios, os argentinos apresentam algumas vantagens claras. Em relação ao Chile, embora este produza brancos de excelente qualidade, especialmente Sauvignon Blanc, a Argentina oferece maior diversidade de altitudes e, consequentemente, uma gama mais ampla de estilos e expressões. A intensidade solar combinada com noites frias permite maturação plena sem perda de acidez, resultando em vinhos simultaneamente ricos e frescos. Já em comparação com o Uruguai, cuja produção de brancos é mais limitada e frequentemente ofuscada pela Tannat, a Argentina apresenta maior escala, diversidade varietal e consistência qualitativa.

Assim, os vinhos brancos argentinos afirmam-se hoje não apenas como uma

alternativa aos tintos do próprio país, mas como protagonistas de uma nova fase da vitivinicultura sul-americana. Com identidade própria, qualidade crescente e excelente relação entre tradição e inovação, eles se colocam em posição de destaque no cenário internacional, capazes de rivalizar — e muitas vezes superar — seus vizinhos mais imediatos. Salut!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.