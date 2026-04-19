Solares e gastronômicos: conheça os vinhos brancos do sul da Itália

Bebida vem ganhando reconhecimento crescente nas últimas décadas, não apenas por sua autenticidade, mas também por refletirem de maneira muito fiel o clima mediterrâneo

Arquivo pessoal: Esper Chacur Filho Vinhos do sul da Itália oferecem vinhos de personalidade marcante, frescor surpreendente e grande vocação gastronômica



Os vinhos brancos do sul da Itália vêm ganhando reconhecimento crescente nas últimas décadas, não apenas por sua autenticidade, mas também por refletirem de maneira muito fiel o clima mediterrâneo e a diversidade de terroirs da região. Diferentemente do norte do país, historicamente mais estruturado e voltado à exportação, o sul preserva uma forte identidade local, com castas autóctones que sobreviveram ao tempo e hoje oferecem vinhos de personalidade marcante, frescor surpreendente e grande vocação gastronômica.

Na região de Molise, ainda pouco explorada comercialmente, destacam-se uvas como Falanghina e Trebbiano. A Falanghina, mais conhecida também na Campânia, apresenta vinhos de boa acidez, aromas cítricos e notas florais delicadas, com um toque mineral que reflete os solos variados da região. Já o Trebbiano, em suas diferentes variantes, origina vinhos leves, de perfil mais neutro, mas bastante versáteis à mesa. Esses brancos harmonizam bem com peixes grelhados, frutos do mar simples e pratos leves à base de vegetais.

Na Calábria, região de clima quente e influência marítima intensa, a uva Greco Bianco se destaca. Ela produz vinhos estruturados, com boa concentração e aromas que lembram frutas maduras, ervas mediterrâneas e, por vezes, amêndoas. Outra variedade importante é a Mantonico, que pode originar tanto vinhos secos quanto

exemplares mais ricos e até licorosos. Os vinhos calabreses tendem a ter corpo mais cheio, sendo excelentes companheiros para pratos mais intensos, como peixes assados, massas com frutos do mar e até carnes brancas com ervas.

A Sicília talvez seja o grande símbolo da revolução dos vinhos brancos do sul. A ilha abriga castas emblemáticas como Grillo, Catarratto e Inzolia. O Grillo, outrora utilizado principalmente na produção de Marsala, hoje brilha em vinhos secos, com boa acidez, notas cítricas, tropicais e um leve toque salino. O Catarratto é uma das uvas mais

plantadas da Itália, produzindo vinhos frescos, com aromas de frutas brancas e ervas.

Já a Inzolia apresenta perfil mais delicado, com notas de amêndoas e flores. A influência do mar e dos solos vulcânicos, especialmente nas áreas próximas ao Etna, confere complexidade e mineralidade aos vinhos. Harmonizam perfeitamente com frutos do mar, carpaccios de peixe, pratos com limão e azeite, além da culinária

siciliana rica em ervas e ingredientes frescos.

Na Puglia, embora mais conhecida por seus tintos robustos, há uma produção interessante de brancos a partir de uvas como Verdeca, Fiano e Bombino Bianco. A Verdeca produz vinhos frescos e aromáticos, com notas herbáceas e cítricas. O Fiano, mais famoso na Campânia, aqui ganha um perfil um pouco mais maduro, mantendo elegância e notas de frutas secas e mel. Já o Bombino Bianco oferece vinhos leves, de acidez moderada e grande facilidade de consumo. São ideais para acompanhar pratos típicos da região, como massas com frutos do mar, queijos frescos e preparações com legumes grelhados.

Na Basilicata, pequena e montanhosa, a produção de brancos é mais limitada, mas ainda assim relevante. A Malvasia Bianca e o Greco são as principais variedades. Os vinhos costumam apresentar boa estrutura, aromas florais e frutados, com um toque mineral decorrente dos solos vulcânicos, especialmente nas proximidades do Monte Vulture. São vinhos que acompanham bem desde entradas leves até pratos mais estruturados com peixes e carnes brancas.

Quando se observa o conjunto dos vinhos brancos do sul da Itália, percebe-se um perfil marcado por maior intensidade solar, o que se traduz em vinhos geralmente mais maduros, com corpo médio a cheio, aromas de frutas mais exuberantes e, ainda assim, com frescor preservado graças à influência marítima. Há também uma forte presença de identidade regional, com castas autóctones dominando o cenário.

Em contraste, os vinhos do norte, especialmente das regiões como Vêneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Ligúria e Vale d’Aosta, apresentam um perfil mais voltado à elegância e à acidez. Nessas regiões, o clima mais frio favorece vinhos mais leves, com maior tensão, notas mais sutis de frutas verdes, flores e mineralidade

pronunciada. Castas internacionais como Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio convivem com variedades locais, resultando em vinhos mais lineares, precisos e frequentemente mais estruturados para envelhecimento.

Enquanto o sul oferece vinhos mais solares, gastronômicos e de expressão direta, o norte tende a produzir brancos mais refinados, com maior foco em frescor, complexidade aromática e longevidade. Ambos os estilos, contudo, compartilham um elemento essencial da viticultura italiana: a capacidade de traduzir o território no copo, tornando cada vinho uma expressão autêntica de sua origem. Salut!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.