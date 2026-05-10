Tannat une Rio Grande do Sul e Uruguai em vinhos de identidade própria

O Estado Riograndense tem toda sua fronteira extrema com o Uruguai, sendo verdade que, em certas localidades, sequer se distingue com facilidade onde termina o Brasil e onde começa o Uruguai. Há casos em que a fronteira é só geopolítica, vez que hábitos e habitantes se miscigenam de um modo quase imiscível. E tal situação veio para a agricultura vinífera, de um jeito osmótico e natural, sendo que a casta vinífera Tannat é o exato reflexo desta situação. Porém, se há semelhanças, identidades, há marcantes traços distintivos, quando temos em foco os vinhos que se produzem, em ambas as nações, a partir da Tannat.

A uva Tannat é uma variedade vinífera de origem francesa, tradicionalmente ligada à região de Madiran, no sudoeste da França, próxima aos Pireneus. Seu nome deriva da elevada concentração de taninos presentes na casca e nas sementes, característica que sempre conferiu aos seus vinhos grande estrutura, intensidade e potencial de envelhecimento. Historicamente, a Tannat foi cultivada em pequenas propriedades francesas desde a Idade Média, produzindo vinhos robustos e escuros, apreciados sobretudo para acompanhar carnes e pratos de sabor intenso. No século XIX, a variedade atravessou o Atlântico levada por imigrantes bascos e franceses, encontrando no Uruguai condições climáticas extremamente favoráveis ao seu desenvolvimento. Com o passar do tempo, a Tannat adaptou-se tão bem ao terroir uruguaio que acabou se transformando na uva símbolo do país, sendo hoje um dos principais elementos da identidade vitivinícola uruguaia.

No Uruguai, a Tannat encontrou um clima temperado, influenciado pela proximidade do Oceano Atlântico e do Rio da Prata, com boa umidade e amplitudes térmicas moderadas. Essas condições contribuíram para a elaboração de vinhos menos agressivos do que os franceses, porém ainda intensos e marcantes. Os vinhos uruguaios de Tannat costumam apresentar coloração muito profunda, aromas de frutas negras maduras, ameixas, cassis, notas de chocolate, tabaco, couro e especiarias. Em boca, revelam taninos firmes, mas progressivamente mais macios graças às técnicas modernas de vinificação e amadurecimento em barricas de carvalho. São vinhos encorpados, persistentes e com excelente capacidade de guarda, frequentemente reconhecidos internacionalmente pela elegância e equilíbrio entre potência e frescor.

No Brasil, a Tannat passou a ganhar maior relevância principalmente no Rio Grande do Sul, especialmente na Serra Gaúcha e na Campanha Gaúcha. O clima dessas regiões, embora mais úmido que o uruguaio, mostrou-se adequado para o cultivo da variedade, sobretudo em áreas de maior insolação e boa drenagem dos solos. A partir das décadas finais do século XX, diversas vinícolas gaúchas passaram a investir na Tannat em busca de vinhos tintos estruturados e de personalidade marcante. Os exemplares brasileiros geralmente apresentam perfil aromático mais frutado e acessível, destacando notas de amora, cereja madura e frutas vermelhas escuras, acompanhadas por toques de baunilha e café quando amadurecidos em madeira. Em boca, tendem a possuir taninos menos severos e acidez equilibrada, resultando em vinhos robustos, porém frequentemente mais suaves e prontos para consumo precoce quando comparados aos uruguaios.

Ao comparar os vinhos Tannat do Uruguai com os do Rio Grande do Sul, percebe-se que ambos compartilham características fundamentais da variedade, como a intensa coloração rubi violácea, boa estrutura, elevada concentração fenólica e grande presença tânica. Entretanto, as diferenças de terroir e de estilo de vinificação geram identidades distintas. Os vinhos uruguaios normalmente revelam maior profundidade, complexidade e potência, com perfil mais austero e longa capacidade de envelhecimento. Já os gaúchos costumam enfatizar a fruta madura e a maciez, tornando-se mais amigáveis ao paladar do consumidor médio brasileiro. Enquanto a influência atlântica uruguaia favorece vinhos elegantes e minerais, o clima da Serra e da Campanha Gaúcha tende a produzir exemplares de caráter mais caloroso e frutado.

A Tannat é uma variedade especialmente indicada para harmonizações gastronômicas intensas. Seus vinhos acompanham muito bem carnes vermelhas grelhadas, cordeiro, churrasco, cortes bovinos de maior gordura, embutidos e queijos curados. Também podem harmonizar com pratos de longa cocção, massas com molhos fortes e culinária regional gaúcha e uruguaia; a tradicional culinária francesa (rica em molhos opulentos e carnes gordas) também segue excelentemente bem com os vinhos da Tannat, especialmente os nacionais. Recomenda-se servir esses vinhos entre 16 °C e 18 °C, preferencialmente após breve decantação, sobretudo nos exemplares mais jovens e estruturados.

Nos últimos anos, o consumo da Tannat tem crescido em diversos mercados internacionais, impulsionado tanto pela qualidade dos vinhos quanto pelo interesse em seus possíveis benefícios à saúde. Estudos frequentemente associam a variedade a elevados índices de polifenóis e resveratrol, compostos antioxidantes relacionados à proteção cardiovascular quando consumidos com moderação. Além disso, a valorização dos vinhos sul-americanos e o fortalecimento da identidade vitivinícola uruguaia e gaúcha indicam perspectivas bastante positivas para a expansão da Tannat, consolidando-a como uma das mais importantes uvas tintas cultivadas na América do Sul. Salut!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.