Um pouco de licor

Bebida ocupa um lugar singular na história, situando-se entre a tradição medicinal, a alquimia e o prazer gastronômico

Nos anos 40 do século passado, e daí por diante, era comum terminar uma refeição com um “digestivo” e, quase sempre, ao invés de um destilado forte (o que me parece mais apropriado) era eleito um cálice de licor.

Os licores ocupam um lugar singular na história das bebidas, situando-se entre a tradição medicinal, a alquimia e o prazer gastronômico. Sua origem remonta à Idade Média, quando monges e alquimistas europeus buscavam criar elixires com propriedades terapêuticas a partir da infusão de ervas, especiarias, flores e frutas em álcool. Há registros de preparações semelhantes ainda mais antigas, ligadas às civilizações árabes, que dominaram técnicas de destilação e influenciaram fortemente a produção de bebidas alcoólicas aromatizadas. Esses primeiros licores não eram consumidos apenas por prazer, mas como remédios, digestivos e até mesmo como formas de conservação de ingredientes raros.

Com o avanço das técnicas de destilação entre os séculos XIII e XVI, especialmente na Itália e na França, os licores começaram a ganhar identidade própria. Mosteiros tornaram-se centros de produção, onde receitas eram cuidadosamente guardadas e transmitidas. Ordens religiosas como os beneditinos e cartuxos ficaram conhecidas por suas fórmulas complexas, combinando dezenas de ingredientes. Aos poucos, o caráter medicinal foi dando lugar ao apreciativo, e os licores passaram a integrar hábitos sociais e gastronômicos das cortes europeias.

A base de um licor é, essencialmente, álcool, açúcar e aromatizantes naturais. Nesse contexto, é plenamente possível produzir licores a partir do vinho, prática que também tem raízes históricas. Ao fortificar vinhos com álcool e adicionar açúcar e essências, surgem bebidas licorosas que preservam características vínicas, mas ganham maior dulçor e complexidade. Esse processo aproxima os licores de certas categorias como os vinhos fortificados, embora tecnicamente sejam distintos.

Entre os diversos tipos de licores, os de frutas talvez sejam os mais populares e difundidos. Desde as frutas vermelhas europeias, como groselha e framboesa, até as abundantes frutas tropicais, a variedade é praticamente infinita. No Brasil, ingredientes como maracujá, caju, cupuaçu, jabuticaba e manga são amplamente utilizados, resultando em bebidas de grande intensidade aromática e identidade regional. Esses licores podem ser produzidos por maceração da fruta no álcool ou pela adição de sucos e extratos, sempre equilibrados com açúcar.

Um exemplo clássico é o Creme de Cassis, originário da região da Borgonha, na França. Produzido a partir da groselha negra, esse licor ganhou notoriedade não apenas por seu sabor marcante, mas também por sua associação a coquetéis tradicionais, como o Kir. Sua história remonta ao século XVI, mas foi no século XIX que sua produção se consolidou e se espalhou, tornando-se referência entre os licores de frutas.

Vertente interessante é a dos licores produzidos a partir de resinas de árvores, que trazem consigo sabores únicos e profundamente ligados ao território de origem. O Mastiha, por exemplo, é um licor grego feito a partir da resina da árvore Pistacia lentiscus, cultivada principalmente na ilha de Quios. Seu sabor é levemente adocicado, com notas resinosas e refrescantes.

Outro exemplo de tradição emblemática, que passou a ser sinônimo do país é o Unicum, licor tradicional da Hungria cuja história remonta ao final do século XVIII, quando teria sido criado pelo médico da corte imperial, József Zwack, para tratar problemas digestivos do imperador José II. Segundo a tradição, ao provar a bebida, o monarca teria exclamado “Das ist ein Unikum!” (“Isto é único!”), dando origem ao nome. A receita, mantida em segredo pela família Zwack até hoje, combina dezenas de ervas e especiarias maceradas em álcool e envelhecidas em barris de carvalho, resultando em um licor de sabor intenso, amargo e complexo. Ao longo dos séculos, o Unicum tornou-se símbolo nacional húngaro, sobrevivendo a guerras, nacionalizações durante o regime comunista e sendo posteriormente retomado pela família original, consolidando-se como um dos digestivos mais representativos da Europa Central.

O consumo de licores está geralmente associado a momentos específicos da refeição. Tradicionalmente, são servidos após o prato principal, como digestivos, auxiliando na digestão e proporcionando um encerramento agradável. No entanto, também podem ser utilizados como aperitivos, dependendo do perfil do licor. Licores mais leves e cítricos, por exemplo, podem abrir o apetite, enquanto os mais densos e doces são ideais para acompanhar sobremesas. A temperatura de serviço é um aspecto importante para a apreciação adequada. Em geral, licores podem ser servidos levemente resfriados ou à temperatura ambiente, dependendo do tipo. Licores de frutas e os mais delicados costumam ser melhores quando frios, enquanto os mais complexos e encorpados podem ser degustados em temperatura ambiente para que seus aromas se expressem plenamente.

Quanto às taças, utiliza-se normalmente pequenos cálices ou copos específicos para licor, que permitem uma degustação em pequenas quantidades, valorizando o aroma e o sabor. Assim, os licores representam muito mais do que simples bebidas alcoólicas. Eles carregam séculos de história, de tradições culturais e uma impressionante diversidade de sabores. Seja como herança monástica, expressão regional ou elemento de celebração, continuam a ocupar um espaço especial à mesa, convidando à apreciação lenta e ao prazer sensorial. Salut!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.