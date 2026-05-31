As novidades do doutor e as antigas tradições

Os vinhos tranquilos do Douro conquistaram reconhecimento internacional e passaram a representar uma das faces mais dinâmicas da enologia portuguesa

Ao longo de séculos, a região do Douro consolidou-se como um dos mais importantes territórios vitivinícolas do mundo. Situada no nordeste de Portugal e oficialmente demarcada desde 1756, durante o período do Marquês de Pombal, a região tornou-se célebre sobretudo pelos vinhos do Porto. Entretanto, paralelamente aos fortificados, sempre existiu uma tradição de produção de vinhos de mesa, consumidos localmente e, durante muito tempo, vistos como uma expressão secundária do potencial duriense. Nas últimas décadas, porém, os vinhos tranquilos do Douro conquistaram reconhecimento internacional e passaram a representar uma das faces mais dinâmicas da enologia portuguesa.

O sucesso contemporâneo dos vinhos de mesa durienses está diretamente ligado à riqueza de seu patrimônio vitícola. O Douro possui uma das maiores diversidades de castas autóctones da Europa, destacando-se, entre as tintas, a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão e Sousão. Entre as variedades brancas, ganham protagonismo a Rabigato, Viosinho, Gouveio e Malvasia Fina. Adaptadas aos solos xistosos e às encostas íngremes que acompanham o curso do rio Douro, essas uvas produzem vinhos de grande concentração aromática, estrutura e identidade territorial.

Tradicionalmente, a vinificação no Douro era marcada pela intervenção manual intensa. A pisa das uvas em lagares de granito tornou-se um dos símbolos da região. O método permitia extração eficiente de cor, taninos e compostos aromáticos sem romper excessivamente as sementes, preservando o equilíbrio do vinho. As fermentações costumavam ocorrer em recipientes abertos, muitas vezes sem controle rigoroso de temperatura, e os estágios prolongados em tonéis ou balseiros de madeira contribuíam para vinhos robustos, concentrados e concebidos para longos períodos de envelhecimento.

A partir dos anos 2000, uma nova geração de produtores iniciou uma transformação silenciosa, mas profunda. O investimento em viticultura de precisão, seleção parcelar das vinhas, fermentações controladas por temperatura e utilização criteriosa de barricas francesas redefiniu o perfil dos vinhos do Douro. Ao mesmo tempo, cresceu o interesse pela preservação das vinhas velhas, pelo cultivo sustentável e pela valorização das castas locais. Muitos produtores passaram a buscar maior pureza de fruta, frescor e expressão do terroir, reduzindo intervenções excessivas e evitando a sobre-extração que marcou parte da produção portuguesa dos anos 1990 e início dos anos 2000.

O contraste entre os vinhos tradicionais e os modernos é evidente. Os estilos clássicos geralmente apresentam maior extração tânica, graduação alcoólica elevada e estágio prolongado em madeira, características que favorecem extraordinária longevidade. Muitos exemplares podem evoluir por décadas em garrafa. Em contrapartida, os vinhos modernos tendem a privilegiar equilíbrio, elegância e precisão aromática. Embora muitos mantenham excelente potencial de guarda, o foco deslocou-se para uma combinação entre acessibilidade na juventude e capacidade de envelhecimento. A acidez, historicamente um elemento secundário em alguns tintos mais maduros do Douro, ganhou relevância como fator de frescor e definição gustativa.

Do ponto de vista gastronômico, essa mudança ampliou significativamente a versatilidade dos vinhos da região. Os tintos tradicionais continuam brilhando ao lado de carnes de caça, cordeiro assado e pratos de cocção longa, enquanto os exemplares modernos dialogam com uma culinária mais contemporânea, incluindo aves, peixes de sabor intenso, cogumelos e preparações mediterrâneas. Os novos brancos do Douro, particularmente aqueles elaborados a partir de Rabigato e Viosinho, também vêm demonstrando capacidade de harmonização que rivaliza com grandes vinhos brancos europeus.

Entre os produtores que substituem essa renovação destacam-se nomes que unem respeito à tradição e visão contemporânea. A Wine & Soul, fundada por Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdio Borges, ajudou a consolidar uma nova imagem para os vinhos durienses ao valorizar vinhas velhas e interpretações mais elegantes do terroir. A Niepoort, sob a liderança de Dirk Niepoort, foi pioneira na busca por maior frescor e autenticidade regional, influenciando toda uma geração de enólogos. A Quinta do Crasto elevou o padrão qualitativo dos vinhos de mesa da região, combinando tecnologia de ponta e profundo conhecimento das vinhas históricas. Já a Quinta do Vallado tornou-se referência na produção de vinhos modernos que preservam a identidade clássica do Douro.

Merece destaque especial a produtora Rita Sequeira, representante dessa nova geração de elaboradores que procuram aliar precisão técnica e expressão regional. Seu tinto “Sequeirinha”, elaborado principalmente a partir das castas Touriga Nacional e Touriga Franca, apresenta um perfil que ilustra bem a nova tendência duriense: fruta madura, boa definição aromática, taninos polidos e equilíbrio entre estrutura e frescor. O vinho demonstra como é possível preservar a personalidade do Douro sem recorrer aos excessos de extração ou madeira que caracterizaram alguns estilos do passado.

O momento atual do Douro talvez seja um dos mais interessantes de sua longa história. A região que durante séculos foi identificada quase exclusivamente pelos vinhos do Porto hoje revela uma diversidade impressionante de estilos e interpretações. Os novos produtores não pretendem romper com a tradição, mas reinterpretá-la à luz das exigências contemporâneas. O resultado são vinhos que preservam a profundidade, a identidade e a capacidade de envelhecimento que consagraram o Douro, ao mesmo tempo em que oferecem maior elegância, frescor e afinidade gastronômica para os consumidores do século XXI. Salut!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.