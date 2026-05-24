Vinhos verdes: o frescor português que conquistou o paladar brasileiro



Os vinhos verdes portugueses carregam um dos nomes mais curiosos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos do universo do vinho. Ao contrário do que muitos imaginam, “verde” não se refere à cor da bebida, mas à juventude e ao frescor do vinho. Trata-se de um estilo tradicional produzido no noroeste de Portugal, em uma região historicamente úmida, montanhosa e profundamente influenciada pelo Oceano Atlântico. O resultado são vinhos leves, vibrantes, aromáticos e dotados de uma acidez refrescante que os tornou populares em diversas partes do mundo — inclusive no Brasil.

A Região Demarcada dos Vinhos Verdes foi oficialmente criada em 1908, embora a produção vitivinícola local seja muito mais antiga, remontando ao período romano e consolidando-se durante a Idade Média. Situada entre os rios Douro e Minho, no extremo norte português, a região abrange dezenas de municípios e possui clima fortemente atlântico, marcado por chuvas abundantes, temperaturas moderadas e elevada umidade. Essas características naturais moldaram um estilo de vinho singular, pensado historicamente para o consumo jovem e cotidiano.

Durante séculos, os vinhedos da região eram conduzidos em sistemas bastante peculiares. Em muitas propriedades, as videiras cresciam elevadas em árvores, pérgolas ou ramadas, permitindo que o solo abaixo fosse utilizado para outras culturas agrícolas. Era uma viticultura de subsistência, típica do minifúndio português. Com o passar do tempo e a modernização técnica, o cultivo passou a privilegiar espaldeiras mais baixas e controladas, melhorando a maturação das uvas e a qualidade final dos vinhos.

Entre as castas brancas mais emblemáticas dos vinhos verdes destacam-se a Alvarinho e a Loureiro — esta última frequentemente grafada erroneamente como “Loreiro” no Brasil. A Alvarinho, cultivada sobretudo na sub-região de Monção e Melgaço, produz vinhos mais estruturados, complexos e aromáticos. São comuns notas de frutas cítricas, pêssego, damasco e flores brancas, acompanhadas por excelente mineralidade e capacidade de envelhecimento relativamente superior à média dos vinhos verdes. Já a Loureiro costuma gerar vinhos extremamente aromáticos, delicados e florais, com lembranças de lima, ervas frescas e flores de laranjeira. É uma uva que privilegia elegância e frescor.

Além delas, outras castas tradicionais participam dos cortes típicos da região, como Trajadura, Arinto, Avesso e Azal. Em muitos casos, o vinho verde é resultado do assemblage dessas variedades, buscando equilíbrio entre aroma, acidez, corpo e intensidade gustativa.

O método de vinificação dos vinhos verdes também contribui decisivamente para sua personalidade. As uvas são colhidas relativamente cedo, preservando altos níveis de acidez natural. Após prensagem suave, a fermentação ocorre em temperaturas controladas, normalmente em tanques de inox, preservando aromas primários e frescor. Em alguns casos, sobretudo nos estilos mais modernos e premium, produtores utilizam contato com borras finas ou pequenas passagens por madeira para agregar complexidade. A leve sensação de gás encontrada em muitos vinhos verdes tradicionais também é característica do estilo, aumentando a percepção de vivacidade na boca.

Embora frequentemente associados ao verão e ao consumo descontraído, os vinhos verdes possuem enorme versatilidade gastronômica. Naturalmente, harmonizam de forma brilhante com peixes, frutos do mar, saladas, culinária japonesa e pratos de perfil mais delicado. Porém, sua afinidade com a cozinha brasileira merece atenção especial.

Os vinhos verdes brancos funcionam muito bem com moquecas mais leves, especialmente as de peixe branco, além de pratos à base de camarão e preparações fritas típicas do litoral brasileiro. A acidez elevada ajuda a equilibrar gordura, sal e untuosidade, limpando o paladar entre uma garfada e outra.

Curiosamente, eles também dialogam muito bem com a chamada culinária caipira do Sudeste brasileiro. Em São Paulo, pratos como frango com quiabo, bolinho caipira do Vale do Paraíba e até mesmo um tradicional virado à paulista podem ganhar frescor quando acompanhados por um vinho verde de perfil mais cítrico. Em Minas Gerais, exemplares elaborados com Loureiro harmonizam com surpreendente eficiência ao lado de queijo minas curado, torresmo, pastel de angu e trutas da Serra da Mantiqueira. Já no Rio Grande do Sul, vinhos verdes mais estruturados, especialmente os de Alvarinho, encontram ótima parceria em peixes de água doce, galeto al primo canto e até mesmo em tábuas de embutidos menos defumados.

Nos últimos anos, o mercado brasileiro também começou a produzir vinhos inspirados no estilo português. Embora o termo “vinho verde” seja uma denominação de origem protegida exclusivamente de Portugal, algumas vinícolas brasileiras vêm elaborando brancos jovens, leves, aromáticos e de alta acidez, claramente influenciados pela escola lusitana. Na Serra Gaúcha e nos Campos de Cima da Serra, produtores como a Miolo, Casa Valduga e Salton investem em estilos mais frescos e gastronômicos. Já em regiões de altitude de Santa Catarina e da Serra da Mantiqueira mineira, alguns produtores experimentam castas portuguesas e técnicas voltadas para maior vivacidade e expressão aromática.

O crescimento do consumo de vinhos brancos no Brasil também favorece os vinhos verdes portugueses. Durante décadas, o mercado brasileiro foi fortemente dominado pelos tintos, especialmente em razão da influência cultural italiana e argentina. Entretanto, as mudanças climáticas, a tropicalização dos hábitos alimentares e a ascensão de uma gastronomia mais leve abriram espaço para vinhos refrescantes, menos alcoólicos e mais fáceis de beber.

Nesse cenário, os vinhos verdes parecem ocupar posição privilegiada. São acessíveis, gastronômicos, modernos e extremamente adaptáveis ao clima brasileiro. Mais do que uma tendência passageira, consolidam-se como porta de entrada para novos consumidores e como alternativa sofisticada para apreciadores experientes que buscam frescor, autenticidade e identidade regional. Portugal, com sua tradição milenar e enorme diversidade vitivinícola, talvez jamais tenha imaginado que um vinho chamado “verde” encontraria terreno tão fértil justamente em um país tropical como o Brasil. Salut!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.