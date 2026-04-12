As uvas europeias no Oriente Médio

Ao longo dos séculos, invasões, impérios e religiões moldaram a produção local

A história do vinho no Oriente Médio antecede a própria ideia de “velho mundo” e “novo mundo”. Evidências arqueológicas situam o berço da viticultura na faixa que vai do Cáucaso ao Levante — abrangendo territórios atuais como Armênia, Azerbaijão, Turquia, Síria e Líbano — onde a domesticação da Vitis vinifera remonta a mais de 6.000 anos. Nessa região, o vinho não era apenas uma bebida, mas um elemento cultural, religioso e comercial, difundido posteriormente para o Egito e o Mediterrâneo por meio de rotas comerciais e conquistas. Ao longo dos séculos, invasões, impérios e religiões moldaram a produção local, ora estimulando, ora restringindo o consumo, mas nunca eliminando completamente a tradição vitivinícola.

Na Síria e no Líbano, o vinho possui raízes fenícias milenares, mas sua modernização está diretamente ligada à influência europeia do século XIX. No Líbano, sobretudo, missionários jesuítas franceses introduziram castas como Cabernet Sauvignon, Syrah, Cinsault e Chardonnay, estabelecendo um modelo híbrido que persiste até hoje. Produtores como Château Ksara, Ishtar Winery e Château Musar exemplificam essa dualidade, combinando variedades internacionais com uvas locais como Obeidi e Merwah. Na Síria, apesar das dificuldades recentes, vinícolas como Domaine de Bargylus e Château St. Thomas seguem lógica semelhante, cultivando Syrah, Cabernet Sauvignon e Chardonnay ao lado de castas regionais pouco difundidas internacionalmente.

No Cáucaso, especialmente na Armênia e no Azerbaijão, a viticultura é ainda mais antiga, com a Armênia reivindicando, com justeza, algumas das evidências mais antigas de produção organizada de vinho, como a caverna de Areni, datada de cerca de 4.100 a.C. Durante o período soviético, a produção foi padronizada e orientada para volume, mas após a independência houve um renascimento qualitativo. Produtores armênios como Zorah Wines e Armenia Wine Company passaram a trabalhar tanto com castas autóctones — como Areni Noir e Voskehat — quanto com variedades internacionais como Chardonnay e Cabernet Sauvignon. No Azerbaijão, vinícolas como Savalan (Aspi Winery) e Fireland Vineyards adotaram estratégia semelhante, cultivando Merlot, Cabernet Sauvignon e Saperavi ao lado de uvas locais, refletindo uma viticultura em reconstrução e abertura ao mercado global.

No Egito, onde a produção de vinho remonta ao período faraônico — com introdução de vinhas a partir do Levante por volta de 3.000 a.C.—, a viticultura moderna foi praticamente recriada no século XX. Hoje, produtores como Gianaclis Vineyards e Sahara Vineyards utilizam majoritariamente castas internacionais, como Cabernet Sauvignon, Syrah e Chardonnay, adaptadas às condições desérticas por meio de irrigação e técnicas modernas, embora haja tentativas pontuais de resgate de variedades antigas.

Já na Turquia, outro centro ancestral da viticultura, a história é marcada por continuidade e diversidade. A domesticação da videira na Anatólia remonta a milênios antes de Cristo, e o país ainda preserva dezenas de castas autóctones, como Öküzgözü e Boğazkere. A partir do século XX, especialmente com a ocidentalização do país, houve introdução sistemática de variedades francesas e italianas. Produtores como Kavaklıdere e Doluca são exemplos claros dessa integração, elaborando vinhos com Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Chardonnay ao lado de uvas locais, criando estilos que dialogam com padrões internacionais sem perder identidade regional.

A introdução de castas francesas, ibéricas e italianas nesses países ocorreu, em geral, por três motivos principais: influência colonial ou missionária (como no Líbano), modernização técnica e busca por mercados internacionais (caso de Turquia, Egito e Cáucaso), e padronização produtiva em períodos como o soviético. Essas variedades, amplamente estudadas e aceitas globalmente, facilitaram a inserção desses países no comércio internacional de vinhos, oferecendo perfis sensoriais reconhecíveis aos consumidores.

Entretanto, o uso combinado de castas estrangeiras e autóctones apresenta vantagens e desvantagens claras. Entre os benefícios, destaca-se a possibilidade de alcançar qualidade técnica consistente, maior aceitação no mercado global e flexibilidade enológica, além da criação de blends complexos que unem tipicidade local e elegância internacional. Por outro lado, há o risco de descaracterização do terroir, perda de biodiversidade vitícola e dependência de modelos estrangeiros que nem sempre se adaptam perfeitamente às condições climáticas extremas da região, como calor intenso e escassez hídrica.

Nos últimos anos, observa-se uma tendência de revalorização das uvas nativas, muitas vezes combinadas de forma mais equilibrada com castas internacionais. Esse movimento sugere que o futuro do vinho no Oriente Médio não reside na substituição, mas na convivência entre tradição e inovação — uma síntese que, de certo modo, reflete a própria história milenar da região como berço e encruzilhada da cultura do vinho. Salut!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.