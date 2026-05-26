Balaclava Fest anuncia maior edição da história; confira agenda da semana em SP

Festival será dividido em dois dias e terá nomes como Blonde Redhead e DIIV

Foto: Coley Brown Um dos principais eventos de música alternativa do ano em São Paulo anunciou o lineup nesta terça-feira (26) com 16 shows



A décima edição do Balaclava Fest, programada para setembro, vai dobrar de tamanho. Um dos principais eventos de música alternativa do ano em São Paulo anunciou o lineup nesta terça-feira (26) com 16 shows nacionais e internacionais, divididos em dois dias de evento pela primeira vez.

No dia 26, sábado, o headliner será o trio alternativo Blonde Redhead. A programação do dia conta com os ingleses do Dry Cleaning – que lançaram o excelente álbum Secret Love em janeiro – e Pedro The Lion, nome do midwest emo. Quem também compõe o lineup é o Bar Italia, que anunciou (e cancelou) turnê no Brasil em 2024, os norte-americanos do Whishy, a cantora Liv.e e o Sharp Pins, projeto de Kai Slater (Lifeguard), responsável por dois discos super elogiados no último ano: Radio DDR e Balloon Balloon Balloon. Os paulistanos do Ludovic também estarão presentes.

Já no domingo, é a vez do DIIV subir no palco da Tokio Marine Hall. O dream pop do Beach Fossils é uma das grandes atrações confirmadas. A data também contará com duas bandas revelações: os norte-americanos do Wednesday e os ingleses do High Vis. Sudan Archives (Estados Unidos) e Winona Riders (Argentina) se somam ao Adorável Clichê e ao Budang, dois grupos catarinenses.

Os ingressos já estão disponíveis pela internet, com entradas a partir de 350. A Balaclava garante que os horários dos shows não serão conflitantes, fazendo com que o público aproveite todas as apresentações.

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Fãs de emo têm motivos para comemorar: o Tigers Jaw virá ao Brasil em outubro para três shows. As datas confirmadas foram em São Paulo, no Cine Joia, no dia 10; no Rio de Janeiro, no dia 11, com local a ser confirmado e em Curitiba, no dia 12, no Belvedere. É mais um acerto da New Direction Productions, responsável pela vinda do Balance and Composure em maio, e da Powerline Music & Books.

Em São Paulo, os ingressos já estão no terceiro lote, com entradas a partir de 220 reais.

Outro grande show confirmado para a capital paulista é o do Fishbone, banda que marcou o ska e o punk desde o final dos anos 1970. O grupo de Los Angeles aproveita o lançamento do último álbum, Stockholm Syndrome, para desembarcar na Fabrique Club em 31 de outubro, com abertura da Maga Rude. Os ingressos custam a partir de R$ 180.

O rock está em grande fase nesta semana. O Sepultura também confirmou o último show da história da banda para

7 de novembro, no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. O grupo garante que esta será de fato a apresentação derradeira, com uma “noite definitiva, uma celebração histórica mais do que épica”. Será que teremos algum ex-integrante subindo no palco?

Quem já está confirmada para subir nos palcos paulistanos em novembro é a cantora Mariah Carey. No dia 17, ela estará no Allianz Parque. Quatro dias depois, ela estará no Rio de Janeiro, na área externa da Farmasi Arena. Os ingressos para o público geral estarão à venda a partir de 1º de junho.

EXPECTATIVA

Um dos maiores nomes da música brasileira – e consequentemente do mundo – Jorge Ben Jor fará um mega show no Allianz Parque em 17 de outubro. A pré-venda exclusiva para clientes do Itaú já começou, mas a venda geral será aberta nesta quarta-feira, dia 27. O que o público quer saber é: será que a Alquimia Popular Brasileira percorrerá o Brasil inteiro, tal qual a turnê de Gilberto Gil, ou ficará restrita a uma única apresentação?

AGENDA DA SEMANA

Quem: Pomme

Onde: Teatro Renault

Quando: Terça-feira, 26/5, às 21h

Quanto: A partir de R$ 210

Por que ir?: A cantora francesa é dona de uma voz suave. Faixas como À perte de vue, On brûlera, Les séquoias e Anxiété devem soar lindas ao vivo.

Quem: Exclusive Os Cabides

Onde: SESC Pompeia

Quando: Quinta-feira, 28/5, às 21h

Quanto: A partir de R$ 18 (apenas na bilheteria presencial)

Por que ir?: Os catarinenses têm mostrado seu valor a cada show. Dessa vez, o repertório inclui faixas do último EP, Feliz e triste ao mesmo tempo.

Quem: Capitão Fausto

Onde: Casa Rockambole

Quando: Sexta-feira, 29/5, às 20h

Quanto: A partir de R$ 86

Por que ir?: Há alguns anos que o Capitão Fausto se posiciona como um dos principais grupos do indie de Portugal, além de fazer excelentes parcerias com bandas brasileiras.

Quem: Don L

Onde: Cine Joia

Quando: Sexta-feira, 29/5, às 20h

Quanto: Ingressos esgotados (mas vai que você consegue uma revenda…)

Por que ir?: Don L foi indicado à categoria de Melhor Show da APCA pelos últimos dois trabalhos. O atual, CARO Vapor II, confirma a excelente fase do artista.

Quem: Tagua Tagua

Onde: SESC Pompeia

Quando: Sexta-feira, 29/5, às 21h

Quanto: A partir de R$ 18

Por que ir?: Pela primeira vez, Felipe Puperi fará uma apresentação da turnê Raio com trio de metais e backing vocals, ampliando consideravelmente um ao vivo que já é bom de qualquer forma.

Quem: Lenine

Onde: Tokio Marine Hall

Quando: Sábado, 30/5, às 22h

Quanto: A partir de R$ 80

Por que ir?: Lenine traz o show de EITA, álbum lançado ano passado que teve excelentes números nas plataformas digitais. As 11 músicas do trabalho serão tocadas, além de sucessos do cantor pernambucano.

Quem: Superchunk

Onde: Cine Joia

Quando: Domingo, 31/5, às 19h

Quanto: A partir de R$ 195

Por que ir?: Poucas bandas representam tão bem o indie dos anos 1990 quanto o Superchunk. A apresentação será a única no Brasil.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.