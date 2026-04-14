Portugal. The Man cancela shows no Brasil e Kid Abelha anuncia retorno; confira agenda da semana em SP

Trio brasileiro retorna aos palcos após quase 15 anos com shows em 10 capitais

Divulgação Banda de rock norte-americana Portugal. The Man anunciou o cancelamento dos shows programados para o Brasil no mês de maio



A banda de rock norte-americana Portugal. The Man anunciou o cancelamento dos shows programados para o Brasil no mês de maio. As apresentações, que haviam sido divulgadas em janeiro, estavam programadas para São Paulo e Curitiba. Em publicação nas redes sociais, o grupo disse que precisou desmarcar as datas para toda a turnê latino-americana – com exceção de um festival no México – devido a problemas logísticos.

Apesar disso, a semana também chegou com notícias que geram boas expectativas para o público brasileiro. Os novaiorquinos do The Strokes confirmaram a nova turnê mundial do novo álbum Reality Awaits, que chega ao mundo em 26 de junho. Embora o Brasil não apareça na lista, a boa notícia é de que as datas anunciadas se encerram em 28 de outubro em Dublin, na Irlanda – bem a tempo da chegada do Primavera Sound em São Paulo e Buenos Aires. O festival voltará a ser organizado na América do Sul pela primeira vez desde 2023 e a banda é uma das principais cotadas para o lineup.

Já do lado dos retornos, está o grupo Kid Abelha. Um dos principais nomes do pop-rock dos anos 80 e 90, a banda anunciou a turnê de reencontro Eu Tive Um Sonho, 13 anos após a última aparição. O trio formado por Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato voltará aos palcos a partir de 12 de junho, no Rio de Janeiro. Ainda no mesmo mês, eles se apresentam no Allianz Parque, em São Paulo, e emendam com uma série de apresentações em estádio: Arena MRV, em Belo Horizonte; Arena Fonte Nova, em Salvador; Mané Garrincha, em Brasília e Beira-Rio, em Porto Alegre. Datas também foram anunciadas para Recife, Fortaleza, Curitiba e Florianópolis. Os ingressos já estão à venda.

A semana também foi cheia para os fãs de música sul-coreana. O grupo The Rose confirmou a vinda a São Paulo para o dia 21 de junho, no Espaço Unimed, com ingressos a partir de R$ 350 sendo vendidos já no dia 17. Poucos dias depois, em 4 de julho, será a vez do Enhypen se apresentar no Allianz Parque, com apenas três setores disponíveis: pista, pista premium e cadeira inferior. Os valores começam em R$ 210 e as vendas abrem no dia 22.

No campo do rap, o carioca BK’ fez história. Ele se tornará o primeiro rapper brasileiro a realizar um show solo no Allianz Parque, comemorando os 10 anos do álbum de estreia Castelos & Ruínas. A apresentação foi marcada para 19 de setembro e a venda geral começa nesta quarta, com ingressos a partir de R$ 92,50.

A violinista Lindsey Stirling traz a turnê The Duality em 2 de outubro, no Vibra São Paulo, na zona sul da capital. A bilheteria VIP começa na quarta-feira (15), pelo próprio site da artista.

Fãs de rock também tem muito a comemorar. Dos Estados Unidos, o Between The Buried and Me marcaram a data para o mítico Hangar 110 no dia 17 de outubro. Tão logo a venda de ingressos foi aberta, ela já entrou no terceiro lote, com entradas disponíveis por R$ 190. Já o Fit For A King chegará nos palcos nacionais pela primeira vez no Carioca Club, em 25 de outubro, com ingressos a partir de R$ 220.

Agenda completa:

Quem: Cachorro Grande

Onde: Cine Joia

Quando: Sexta, 17/4, às 20h

Quanto: A partir de R$ 80

Por que ir?: Grande nome do rock gaúcho, o Cachorro Grande volta aos palcos após a separação em 2019. Vale a pena para quem gosta de um som bastante elétrico.

Quem: Marina Sena

Onde: Espaço Unimed

Quando: Sexta, 17/4, às 20h

Quanto: Ingressos esgotados

Por que ir?: É o primeiro show da turnê Coisas Naturais em São Paulo desde outubro e promete novidades em relação à apresentação na Audio

Quem: Mano Brown

Onde: Vibra

Quando: Sexta, 17;4, às 22h

Quanto: A partir de R$ 90

Por que ir?: Gigante da música nacional, Mano Brown traz a turnê MB10, misturando faixas do álbum solo Boogie Naipe e clássicos dos Racionais MC’s. Show terá participação de Rael e Rincon Sapiência.

Quem: Fresno

Onde: Espaço Unimed

Quando: Sábado, 18/4, às 20h30

Quanto: A partir de R$ 80

Por que ir?: A principal banda emo da história do Brasil lança seu novo disco, Carta de Adeus, e promete fortes emoções. O álbum será tocado na íntegra e o setlist também conta com clássicos.

Quem: Boogarins

Onde: SESC Casa Verde

Quando: Sábado, 18/4, às 16h

Quanto: Gratuito

Por que ir?: O grupo goiano tocará o clássico Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges, ao vivo. Poucas bandas são tão boas ao vivo quanto o Boogarins e poucos discos são tão importantes quanto esta pérola de 1972. Combinação que não dá espaço para erro.

Quem: Midnight Til Morning

Onde: Cine Joia

Quando: Sábado, 18/4, às 19h30

Quanto: A partir de R$ 470

Por que ir?: A turnê mundial é a primeira dos australianos/norte-americanos, que se conheceram em um programa da Netflix.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.