‘Criar comunidade é fundamental’, diz autor brasileiro de romance best-seller

Quando as Luzes se Apagam, de Bruno Clozel, conta história de solidão em meio a um apagão no litoral de Portugal

Divulgação Escritor e best-seller paulistano Bruno Clozel



Em tempos de hiperconectividade, a arte também precisa se adaptar para atingir seus objetivos. É isso que avalia o escritor e best-seller paulistano Bruno Clozel, autor de mais de 10 livros e que publicou pela primeira vez uma obra em português, o romance Quando as Luzes se Apagam, durante uma breve passagem pelo Brasil em que conversou com exclusividade com a Jovem Pan News.

Radicado na Europa, Clozel iniciou a carreira como escritor há menos de cinco anos – uma aventura que surgiu a partir da prática do storytelling em grupos em Portugal. Mas a jornada com o público, e principalmente a criação de comunidade, surgiu bem antes: desde 2003, ele comanda o Action182, o maior fã clube e portal brasileiro sobre a banda de rock norte-americana Blink-182.

A experiência virtual deu início a uma longa história com a literatura. Além de traduzir letras de músicas e notícias e disponibilizá-las para o público nacional, Clozel também se envolveu no lançamento de álbuns e livros ligados à banda, como a biografia do baterista Travis Barker.

Agora, a autodescoberta como escritor começa a render frutos. Os livros publicados começaram a ser vendidos em 15 países e empilhar leitores – o título de estreia, Fire Girl, alcançou a marca de romance estrangeiro mais vendido na Amazon Brasil. Mas é com Quando as Luzes se Apagam, a versão em português de What Happens When the Lights Go Out, que a criação de uma comunidade se fez ainda mais importante.

“Comunidade nada mais é do que conexão. E para criar conexão, você tem que ser sincero e honesto. A partir do momento em que estou fazendo algo que é honesto comigo mesmo, com o coração, as pessoas vão ver isso e se conectar. É claro que cada mercado tem a sua forma de ser, mas eu preciso trazer algo que seja a minha marca para furar a bolha”, explica. “A partir do fã clube do Blink, eu lancei a Action Books e misturei a comunidade da banda com a do futebol americano junto do jornalista Antony Curti [autor do livro Manual do Futebol Americano]. Eu trago esse know how. Agora, esse novo livro terá merchandising, porque é tudo sobre conexão.”

A questão, segundo Bruno Clozel, está em criar um universo ao redor do livro – e não restringi-lo apenas à leitura – oferecendo uma experiência mais “completa” ao leitor. “É difícil de pensar quantas J.K. Rowling existem no mundo, uma autora cujo livro virou loja, parque temático… o Paulo Coelho também é um exemplo nesse sentido, sendo traduzido no mundo todo”, recorda o paulistano.

Assim, Clozel busca importar para o Brasil o sucesso feito no exterior. Mas em Quando as Luzes se Apagam, a conexão – principalmente através das redes sociais – é o exato oposto. O livro começou a ser produzido em meio a um apagão que atingiu a Europa em abril de 2025, com restrição de telecomunicações e causando, inclusive, mortes em Portugal e Espanha.

“Comecei a escrever e, quando vi, já tinha mais de 60 páginas. Eram trechos fragmentados, como pequenos capítulos, retratando essa situação quase apocalíptica do dia”, relembra. A obra completa conta com 330 páginas e imerge na história de Josh, um personagem fictício que, diante do blecaute, se depara em um mar de solidão no litoral português, cujas reflexões poderiam muito bem partir de um dos vários estrangeiros moradores da região na vida real.

De fato, o excesso de conexão pela internet parece ser o grande catalisador de emoções fora do ambiente virtual nos dias atuais. “Muitas pessoas dizem que, depois de ler o livro, decidiram desligar o celular, sair para caminhar, respirar o ar puro. Sinto que nós, como pessoas, achamos que estamos vivendo demais. Queremos estar em todos os lugares, mas não estamos em lugar nenhum. Essa é a principal mensagem do livro”, destaca.

“Na vida real, nós não estamos nem pensando na principal coisa que fazemos, que é respirar. Situações como ver a nossa banda preferida na frente do palco e pular de emoção, isso sim é viver, ainda mais quando esperamos 20, 30 anos por esse momento”, diz Clozel, se referindo à única aparição do Blink-182 em palcos brasileiros, no Lollapalooza de 2024. “Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas ao seu lado segurando o celular e gravando o show”.

No Brasil, o lançamento de Quando as Luzes se Apagam contou com duas sessões de autógrafos entre março e abril – uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro – antes do autor retornar a Portugal, onde vive desde 2023. O período, segundo ele, serviu para se aproximar de diferentes culturas e moldar ainda mais a personalidade como escritor.

Agora, para além de criar comunidade, ele também pretende escrever novos livros. E dessa vez, diretamente em português. “O rascunho e o projeto eu já tenho, mas é segredo”, finaliza.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.