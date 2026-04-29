Hayley Williams e Aespa têm shows marcados em São Paulo; confira agenda da semana

Apresentação será no Espaço Unimed, em 12 de novembro, com ingressos a partir de R$ 282

Instagram/Hayley Williams Hayley também deve passar pelo Rio de Janeiro, no Qualistage, com data a ser anunciada



Chegou a hora da estreia de Hayley Williams no Brasil. Depois de se apresentar com o Paramore em cinco diferentes turnês desde 2008, a cantora de pop rock anunciou a chegada do projeto solo, tocando o excelente Ego Death at a Bachelorette Party, em São Paulo. A apresentação será no Espaço Unimed, em 12 de novembro, com ingressos a partir de R$ 282. As vendas, porém, terão duas etapas: a pré, com acesso exclusivo a fãs, no dia 4 de maio, e a geral, a partir do dia 6.

Hayley também deve passar pelo Rio de Janeiro, no Qualistage, com data a ser anunciada.

Outro nome bastante requisitado que confirmou a vinda ao Brasil é do girl group de k-pop Aespa. O quarteto feminino, que mistura o som coreano com o hyperpop, se apresentará no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em 4 de setembro. As vendas também abrem em 8 de maio e os ingressos mais baratos saem por R$ 260.

Fãs de rock latino têm muito a comemorar. Direto da Colômbia, o Aterciopelados confirmou a passagem da turnê especial de 30 anos do disco La Pipa de la Paz por São Paulo, no dia 29 de novembro. Só faltou dizer onde será o show e quando abrem as vendas. A expectativa é grande e, pelas redes sociais, fãs já afirmaram que devem sair de outros estados para acompanhar o grupo.

Ainda na linha latina, mas já no campo do reggaeton, está a cantora Karol G. Vai demorar um pouco – a data marcadaa foi em 12 de fevereiro de 2027 – mas vai acontecer. Será no Pacaembu, com ingressos a partir de R$ 285 e vendas abrindo neste dia 30.

E de terras bem distantes – de Sidney, na Austrália – também vêm outra banda muito aguardada. O Sticky Fingers desembarca no Brasil em agosto para quatro datas: uma em São Paulo, uma em Curitiba, uma no Rio de Janeiro e outra em Belo Horizonte. A abertura ficará por conta do The Terrys. Na capital paulista, a apresentação será no Espaço Unimed, com ingressos à venda a partir de R$ 245. Oportunidade incrível para quem gosta de surf rock.

Outras confirmações da semana são a do A Flock Of Seaguls, grupo de new wave britânico, que toca no Carioca Club em 7 de outubro e do Youth Of Today, nome histórico do hardcore, que estará na Fabrique em 12 de dezembro. No caso dos americanos, a bilheteria já está aberta com entradas custando R$ 200.

Já o Terno Rei confirmou uma sessão extra do show especial de 10 anos do disco Essa Noite Bateu Com Um Sonho. A primeira sessão na Casa Natura Musical, marcada para 8 de agosto, esgotou rapidamente. O segundo horário será às 22h e as entradas custam R$ 90.

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Quem: The Weeknd

Onde: MorumBIS

Quando:Quinta-feira, 30/4, e sexta-feira, 1/5, às 20h

Quanto: A partir de R$ 375

Por que ir?: A turnê After Hours Til Dawn traz destaques de três álbuns de Abel Tesfaye – After Hours, Dawn FM e Hurry Up Tomorrow – com expectativa de 40 músicas no setlist. A brasileira Anitta participa da festa, não apenas com o show de abertura, mas também com duetos.

Quem: Emicida

Onde: Espaço Unimed

Quando: Quinta-feira, 30/4, às 22h30, e sexta-feira, 1/5, às 21h

Quanto: A partir de R$ 147

Por que ir?: Um dos principais rappers do Brasil, Emicida traz a turnê Racional MCMV – uma releitura do trabalho dos Racionais MC’s. O próprio artista assina a direção musical da apresentação e promete trazer músicas de outros álbuns.

Quem: Rancore

Onde: Tendal da Lapa

Quando: Sexta-feira, 1/5, às 17h

Quanto: Entrada gratuita

Por que ir?: O Rancore está prestes a lançar um novo álbum, Brio, e conta com um repertório afiado de hardcore e rock alternativo. De graça, então, é melhor ainda.

Quem: Zimbra

Onde: Casa Natura Musical

Quando: Sexta-feira, 1/5, às 19h30

Quanto: A partir de R$ 72

Por que ir?: Os santistas da Zimbra celebram os 10 anos do álbum Azul, um dos melhores (quiçá o melhor) do quarteto. O grupo já mostrou estar muito bem com a turnê Tudo Se Refaz, que marcou o retorno do baixista Guilherme Goes aos palcos. A abertura é de Carolina Andrade.

Quem: Nômade Festival

Onde: Parque Villa-Lobos

Quando: Sábado, 2/5, e domingo, 3/5, às 12h

Quanto: A partir de R$ 122

Por que ir?: O festival reúne artistas como João Gomes, Zé Ramalho, Péricles, Gaby Amarantos, Marcelo D2, Jorge Aragão, Jota.pê e Chico Chico. Uma grande festa de música nacional em um dos parques mais agradáveis da capital.

Quem: Bane e Stick To Your Guns

Onde: Hangar 110

Quando: Sábado, 2/5, às 17h

Quanto: A partir de R$ 170

Por que ir?: Dois grandes nomes do hardcore prometem uma noite repleta de verdadeiras pedradas na turnê latino-americana, que inclui passagens por Florianópolis e Curitiba, além de outros cinco países da região.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.