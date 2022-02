Casamento de Jojo Todynho: ‘Caiu como uma patinha, e a união não dura nove meses’, diz vidente Mestre José

Cerimônia ocorreu no sábado, 29; casal, que está junto há cinco meses, já faz planos de ter filhos

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho e o militar Lucas Souza se casaram no sábado, 29



Famoso nas redes sociais e sucesso no YouTube, onde conta com mais de 85 mil inscritos em seu canal, o vidente Mestre José publicou um vídeo na tarde desta terça-feira, 1°, com declarações polêmicas sobre o casamento de Jojo Todynho com o militar Lucas Souza. O casamento aconteceu no Rio de Janeiro, no sábado, 29, e tem rendido muitos comentários nas redes sociais. Até mesmo a forma séria como a funkeira entrou no casamento, chamou a atenção. Na visão do Mestre José, vidente conhecido pelos grandes acertos em suas previsões, o casamento de Jojo Todynho com Lucas Souza não dura nove meses.

O vídeo com a previsão foi publicado pelo próprio vidente em seu canal no YouTube. “A Jojo Todynho está brava com todas aquelas pessoas que não estão aplaudindo essa desgraça que ela se envolveu e que ela chama de casamento. Todo mundo sabe que esse cara não está nem aí para Jojo Todynho. Todo mundo sabe que esse cara entrou na vida dela para ficar conhecido, para ficar famoso, e ela caiu como uma patinha”, conta o vidente. Em outro momento do vídeo Mestre José afirma que o casamento da cantora com o militar não durará muito. “Eu dou nove meses para ela estar chorando, se lamentando e dizendo que está solteira, que acabou.” O casal que está junto há cinco meses já pretende inclusive ter filhos. Segundo a cantora ela quer ter dois filhos, enquanto o marido diz que quer ter quatro. E agora Jojo, é dois ou quatro? Felicidades ao casal e tomara que o vidente esteja errado!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.