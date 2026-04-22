Se o narcisista sentisse, seria o ser humano perfeito?

Traços ligados à admiração narcísica, como charme, autoconfiança e poder de convencimento, aumentaram as chances de investimento

Marija Zaric/Unsplash Nem tudo o que aparece no narcisista é ruim por si só



No início deste mês, o Washington Post destacou um estudo publicado na Organization Science sobre as apresentações de negócio no programa Shark Tank. A análise mostrou um ponto incômodo. Traços ligados à admiração narcísica, como charme, autoconfiança e poder de convencimento, aumentaram as chances de investimento. Já os traços ligados à rivalidade narcísica, mais arrogantes, hostis e defensivos, afastaram investidores.

Esse dado mexe com uma fantasia comum. Muita gente imagina o narcisista como alguém sempre fácil de perceber, exagerado, barulhento, desagradável. Nem sempre. Certas formas socialmente polidas de narcisismo podem ser recompensadas, especialmente quando parecem carisma, visão e segurança. Já a versão mais agressiva tende a afastar.

É aqui que a conversa fica mais interessante. Nem tudo o que aparece no narcisista é ruim por si só. O problema está no uso. Segurança sem empatia vira arrogância. Autoconfiança sem ética vira exploração. Saber se posicionar sem respeito pelo outro vira imposição. Mas esses mesmos traços, quando aparecem em uma pessoa empática, podem se tornar um diferencial. Uma qualificação para sucesso.

Talvez por isso tanta gente confunda firmeza com ego. A pessoa saudável fala com clareza, sustenta a própria presença, aceita elogio sem constrangimento e não pede desculpas por existir. O narcisista faz algo parecido por fora, mas por dentro a lógica é outra. Ele não quer apenas existir. Quer ser maior. Quer ser o centro. Quer crescer, mesmo que alguém precise encolher.

A diferença está justamente no que ele não tem. Empatia real. O narcisista muitas vezes imita emoções que não sente de verdade. Aprende o tom da fala, a expressão do rosto, a resposta que parece correta. Já quem tem humanidade de fato não precisa fabricar cuidado. O cuidado já existe. E quando essa pessoa aprende também a se posicionar, deixa de ser presa fácil de relações manipuladoras.

Tem muita gente boa vivendo pequena para não parecer arrogante. Gente competente que fala baixo demais. Outras que são éticas e se explicam exageradamente. E quem tem muita sensibilidade, entra em uma sala quase pedindo licença para existir. Enquanto isso, perfis difíceis aprenderam cedo uma coisa simples. O mundo costuma ouvir primeiro quem parece ter certeza.

Isso não significa que você precise endurecer ou virar alguém frio. Significa apenas que talvez esteja na hora de parar de confundir bondade com apagamento. Você pode continuar sendo uma pessoa boa e, ainda assim, falar com mais firmeza, mostrar seu valor, impor limite e sair de perto de quem vive de confundir, competir e manipular.

No fundo, a grande lição não vem do narcisismo. Vem do contraste. O narcisista exagera justamente naquilo que muita gente saudável ainda não conseguiu desenvolver. Presença. Clareza. Convicção. Visibilidade. O erro dele está no excesso e na falta de consciência do outro. O erro de muita gente boa está no oposto. Na falta de espaço para si.

Talvez a pergunta não seja apenas como se proteger de um narcisista. Talvez seja também o que você precisa fortalecer em você para não ser engolido. Falar melhor. Se posicionar melhor. Confiar mais no que vê. Parar de duvidar de si toda vez que alguém tenta te confundir. Porque o problema nunca foi ocupar espaço. O problema foi ter feito tanta gente boa acreditar que isso era um erro.

Confie nas suas escolhas, mesmo que tenha dúvidas. Elas sempre vão existir em pessoas com emoções. Ter autoconfiança, falar com clareza e direcionar os assuntos para sua especialidade é a melhor forma de ocupar seu espaço sem pedir licença ou desculpas por existir.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.