O que acontece com um time rebaixado no Brasileirão?

Para não quebrar, a única saída do clube é cortar gastos com urgência

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Deyverson jogador do Fortaleza comemora seu gol durante partida contra o Atlético-MG no estádio Arena MRV



Mesmo com a temporada ainda na sua primeira metade, já vale o alerta: o rebaixamento não é apenas uma queda de divisão. É o início de uma crise profunda que pode durar anos. Os contratos não acabam, ao contrário do que muita gente pensa, os vínculos dos jogadores com o clube não são cancelados. Todo mundo continua contratado. O grande problema não está no papel, mas no caixa. Com o rebaixamento, o clube perde imediatamente uma fatia enorme de receita, como:

Direitos de transmissão

Cotas de TV

Patrocínios

Bilheteria

Para não quebrar, a única saída é cortar gastos com urgência. A sangria dos melhores jogadores, é aí que começa o desmanche. Os principais jogadores quase sempre vão embora. Eles querem jogar na elite, recebem propostas melhores e o próprio clube precisa vendê-los para equilibrar as contas. Muitos contratos já preveem cláusula de rebaixamento: o salário cai automaticamente ou o jogador pode ser liberado por um valor bem menor. Quem fica?

Jogadores que aceitam redução salarial

Atletas da base

Empréstimos de última hora

Resultado? A qualidade do elenco despenca. Voltar à Série A é muito mais difícil do que parece. A história mostra que o rebaixamento raramente é um “acidente passageiro”. Muitos clubes demoram anos para retornar à elite — quando retornam. Alguns caem ainda mais (Série C e até D) e entram em um ciclo perigoso de decadência.

Resumo direto: o descenso não dissolve o elenco de uma hora para outra, mas dispara uma reação em cadeia devastadora: os melhores jogadores saem, os salários despencam e a qualidade técnica cai.

Voltar para a Série A vira uma montanha quase intransponível. Por isso, mesmo agora, no início da temporada, evitar o rebaixamento deve ser prioridade máxima para qualquer time que não queira viver um pesadelo nos próximos anos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.