A liderança ESG começa pela escuta

Antes de transformar empresas, é preciso transformar a forma como líderes decidem, comunicam e se relacionam com pessoas e territórios

Noah Buscher/Unsplash

“Eu estou aqui para vocês. Não vocês para mim.”

A frase foi dita pelo palestrante Peter Merry durante um encontro sobre liderança, cultura, futuro do trabalho e corporações mais adaptáveis. Peter Merry é um pensador britânico ligado a temas como liderança transformacional, desenvolvimento humano e mudança organizacional.

A frase é simples. Mas talvez resuma uma das mudanças mais importantes no mundo corporativo atual.

Durante muito tempo, liderança foi associada a comando, controle, metas, performance e entrega. Esse modelo ajudou empresas a crescer, organizar processos e gerar resultados. Mas, em um cenário de inteligência artificial, crise climática, burnout, excesso de informação e cobrança por responsabilidade social, ele já não responde sozinho à complexidade do nosso tempo.

O líder que apenas ocupa espaço perde força. O líder que escuta, traduz e gera sentido ganha relevância.

É aqui que ESG deixa de ser uma sigla técnica e passa a ser uma lente de liderança.

No pilar ambiental, empresas são cobradas por sua relação com recursos naturais, emissões, energia, resíduos e impacto sobre territórios. No social, por sua relação com pessoas, diversidade, saúde mental, comunidades e condições de trabalho. Na governança, por transparência, ética, responsabilidade e qualidade das decisões.

Mas há um ponto comum entre os três pilares: nenhum deles avança sem cultura. E nenhuma cultura se transforma sem comunicação.

Estratégia não se sustenta se ninguém entende. Política interna não muda comportamento se for apenas um documento. Meta ambiental não mobiliza se parecer distante da realidade das pessoas. Diversidade não se consolida se não houver escuta. Governança não se fortalece se a informação não circula com clareza.

Por isso, a nova liderança ESG exige mais do que domínio técnico. Exige capacidade de traduzir complexidade.

Essa discussão também nos aproxima de inteligências muito anteriores ao mundo corporativo. Em muitas culturas indígenas, há práticas que deveriam inspirar líderes contemporâneos: escuta coletiva, respeito ao território, visão de longo prazo, senso de comunidade e consciência de que cada decisão afeta mais do que o indivíduo.

Não se trata de romantizar povos indígenas, nem de reduzir sua diversidade a uma ideia única. Trata-se de reconhecer que há formas de organização baseadas em interdependência, pertencimento e responsabilidade com o futuro. Exatamente temas que hoje aparecem no centro das agendas de ESG, clima, cultura e liderança.

O mundo corporativo fala muito em inovação. Mas talvez parte da inovação esteja em recuperar perguntas antigas: qual é o impacto da minha decisão? Quem será afetado por ela? Que território sustenta a minha operação? Que tipo de relação estamos construindo com as pessoas? Que futuro estamos ajudando a formar?

A tecnologia pode acelerar processos. A IA pode ampliar capacidade analítica. Dados podem melhorar decisões. Mas nada disso substitui presença, escuta e responsabilidade.

Uma organização mais adaptável não será construída apenas com sistemas, plataformas ou metas de desempenho. Ela dependerá da qualidade das conversas que consegue sustentar. Dependerá de líderes capazes de explicar para onde a empresa está indo, por que isso importa e como cada pessoa participa dessa transição.

Essa mudança é profundamente ESG.

Antecipação tem relação com risco climático, reputacional, social e regulatório. Autonomia exige confiança, desenvolvimento humano e ambientes menos baseados em medo. Adaptabilidade depende de uma cultura capaz de aprender, rever rotas e lidar com incertezas.

Mas tudo isso começa em uma camada muitas vezes subestimada: a linguagem.

A forma como uma liderança comunica uma mudança pode gerar engajamento ou resistência. Pode criar segurança ou ruído. Pode aproximar ou afastar. Pode transformar uma estratégia em movimento ou deixar tudo preso no PowerPoint.

No fim, a frase “eu estou aqui para vocês” desloca o centro da liderança. O líder deixa de ser apenas quem fala para se afirmar e passa a ser quem comunica para servir a um propósito coletivo.

Esse talvez seja um dos grandes desafios do ESG: tirar a sustentabilidade do campo da obrigação e colocá-la no campo da consciência. Não como discurso pronto. Mas como prática diária de decisão, relação e responsabilidade.

A liderança do futuro não será apenas mais digital. Terá que ser mais humana. Mais clara. Mais capaz de escutar. Mais consciente do impacto que produz.

Porque ESG, quando levado a sério, não é apenas sobre indicadores.

É sobre como uma organização decide, comunica e se relaciona com o mundo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.