Energia limpa supera gás nos Estados Unidos pela primeira vez

Dado divulgado pelo The Guardian mostra que a transição energética deixou de ser discurso e passou a ser decisão econômica

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Pela primeira vez, os Estados Unidos geraram mais eletricidade a partir de fontes renováveis do que de gás natural durante um mês inteiro. O dado, divulgado em reportagem do The Guardian, marca uma virada que vai além do setor energético.

Não se trata apenas de clima. Trata-se de mercado.

A mudança ocorre mesmo diante de uma pressão política contrária à agenda ambiental. Isso revela um ponto central: a transição energética não está mais sendo conduzida por governos. Está sendo puxada por eficiência econômica.

Energia solar, eólica e sistemas de armazenamento hoje são mais baratos, mais rápidos de implementar e menos expostos à volatilidade internacional do que combustíveis fósseis. Em um cenário global marcado por conflitos e instabilidade nos preços do petróleo e do gás, previsibilidade virou ativo estratégico.

Esse é o verdadeiro ponto de inflexão.

Durante anos, a pauta climática foi tratada como custo. Agora passa a ser vista como vantagem competitiva. E quando essa lógica se consolida, o debate muda de nível.

Não é mais sobre convencer. É sobre competir.

Outro dado relevante é o comportamento da sociedade. O apoio às energias renováveis cresce inclusive em grupos historicamente mais resistentes à agenda climática. Isso indica que o tema começa a sair do campo ideológico e entrar no campo prático.

No fim, o mercado não responde a discursos. Responde a resultado.

E hoje, no principal mercado do mundo, o resultado começa a favorecer as renováveis.

A transição energética não é mais uma promessa.

É um movimento em curso.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.