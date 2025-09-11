Brasil aprova plano de combate à desertificação até 2045
Novo marco busca restaurar solos e mitigar efeitos da seca, mas depende de financiamento e fiscalização para sair do papel
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
ANTÔNIO CARLOS MAFALDA/MAFALDA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDOSegundo o Ministério do Meio Ambiente, mais de 13% do território nacional já apresenta processos de desertificação, colocando em risco a segurança alimentar, a sobrevivência de comunidades rurais e a biodiversidade
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.