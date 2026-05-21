Câmara aprova projeto que impede órgãos ambientais de adotarem medidas cautelares

Proposta reacende debate sobre direito de defesa no campo e efetividade do monitoramento por satélite

Divulgação/PF

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que muda as regras para a fiscalização de áreas desmatadas no país. O texto impede que órgãos ambientais adotem medidas cautelares, como antecipação de sanções, antes de notificar o produtor rural e abrir prazo para esclarecimentos. A proposta ainda será analisada pelo Senado.

O argumento central dos defensores do projeto é a segurança jurídica. E esse ponto não pode ser descartado. Nenhum produtor regular deve ser punido sem direito de defesa. O problema é quando a proteção contra eventuais abusos passa a enfraquecer a capacidade de reação do Estado diante de um dano ambiental em curso.

No caso do desmatamento, o tempo importa.

O Brasil não reduziu o desmatamento apenas por discurso ambiental. Reduziu quando conseguiu combinar monitoramento, fiscalização e consequência. O DETER, sistema do INPE, foi criado para emitir alertas rápidos de alteração da cobertura florestal e apoiar ações de controle e fiscalização. Não é uma sentença automática. É uma ferramenta técnica para indicar onde o poder público precisa agir.

Esse modelo foi decisivo para tirar a fiscalização da cegueira. Antes dos alertas por satélite, o controle dependia mais de denúncias, deslocamentos longos e operações presenciais em regiões extensas e de difícil acesso. Com o monitoramento remoto, o Estado passou a identificar mais rapidamente onde a floresta estava sendo derrubada.

Os resultados ajudam a explicar a preocupação. Entre 2004 e 2012, depois da implantação do PPCDAm, o desmatamento na Amazônia caiu cerca de 84% em relação à taxa de 2004. O Tribunal de Contas da União também registra redução superior a 80% nesse período.

Mais recentemente, os dados do PRODES apontaram nova queda. Em 2025, o desmatamento caiu 11,08% na Amazônia e 11,49% no Cerrado. Na comparação com 2022, a redução acumulada chegou a 50% na Amazônia e 32,3% no Cerrado, segundo o Ministério do Meio Ambiente.

Esses números não provam que o satélite resolve tudo. Mas mostram que o monitoramento é parte essencial da política pública. O alerta só tem força quando gera resposta. Se a resposta demora demais, o dano pode virar fato consumado.

Também há um ponto econômico. Fiscalização ambiental não protege apenas a floresta. Protege o produtor que cumpre a lei. Quando quem desmata ilegalmente consegue abrir área, produzir e vender antes de ser barrado, há concorrência desleal com quem respeita as regras.

O Brasil saiu da COP30, realizada em Belém no ano passado, tentando sustentar uma imagem de liderança climática. Esse capital político depende de coerência. Não basta defender metas ambientais em conferências internacionais se, internamente, o país reduz a efetividade dos instrumentos que ajudaram a derrubar o desmatamento.

O debate não deve ser tratado como uma guerra entre campo e meio ambiente. Essa leitura empobrece o problema. O país precisa de produção, segurança jurídica e fiscalização eficiente. Uma coisa não elimina a outra.

O satélite não substitui o devido processo legal. Mas também não pode ser tratado como ameaça. Ele é uma ferramenta técnica indispensável para um país de dimensões continentais.

A questão é simples: corrigir abusos da fiscalização é necessário. Criar obstáculos para que ela funcione pode custar caro demais.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.