Quando neblina vira dano moral: por que sua passagem aérea fica mais cara

Setor estima gastar cerca de R$ 1 bilhão por ano com custos judiciais ligados a atrasos e cancelamentos

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O transporte aéreo brasileiro enfrenta um paradoxo: quanto mais se indeniza o passageiro por eventos fora do controle da empresa, mais cara tende a ficar a passagem para todos. Não é teoria. É matemática de risco traduzida em tarifa.

A lógica é direta. Segundo a ABEAR, o setor estima gastar cerca de R$ 1 bilhão por ano com custos judiciais ligados a atrasos e cancelamentos. Esse valor não desaparece. Ele entra na estrutura de custos, influencia provisões e, no fim da linha, pressiona o preço.

O ponto aqui não é negar problemas reais de serviço, nem relativizar falhas graves. É separar o que é falha imputável daquilo que é força maior, e entender como o sistema se distorce quando essa fronteira some.

Assistência é obrigação. Indenização automática é outra coisa

A Resolução nº 400/2016 da ANAC já exige providências claras em caso de atraso, cancelamento ou preterição: informação ao passageiro, assistência material quando cabível, reacomodação ou reembolso.

Isso vale independentemente da causa. Mesmo em hipóteses de força maior, como clima severo, fechamento de aeroporto por segurança ou restrição de tráfego, o passageiro continua protegido por esse dever de assistência.

O atrito começa quando qualquer atraso passa a virar, automaticamente, dano moral presumido, mesmo quando houve assistência adequada e não existe falha imputável à companhia. Responsabilidade objetiva não é responsabilidade ilimitada. E a diferença entre transtorno e dano moral indenizável é justamente o que preserva o nexo causal e evita que o sistema se transforme em indenização por presunção.

Quando o fortuito externo vira risco imprevisível, a conta aparece no preço

Parte da litigiosidade nasce de uma confusão recorrente: aplicar o CDC como substituto automático do regime setorial, sem considerar o microssistema do transporte aéreo. O resultado é simples e prático: casos parecidos recebem decisões muito diferentes. O risco fica imprevisível. E risco imprevisível custa caro.

Isso não é “defesa de empresa”. É diagnóstico de incentivo. Indenizar sem identificar conduta ilícita imputável distorce o sistema e, no agregado, encarece o serviço.

Em termos gerais, regimes mais maduros distinguem bem duas coisas: assistência e indenização. Assistência é obrigação de base. Indenização depende de falha, ou de evento dentro do controle razoável do transportador. Esse desenho não elimina proteção. Qualifica a proteção.

E quando a lógica vira “indeniza sempre”, o ciclo tende a ser perverso: aumenta o risco judicial, aumentam provisões e custo jurídico, esse custo entra na operação e a tarifa sofre pressão. O efeito colateral mais duro aparece nas rotas de menor demanda: malha mais conservadora, menos oferta e menos opção para quem está fora dos grandes centros.

Tema 1.417 no STF: a chance de organizar o sistema com critério

O STF determinou a suspensão nacional de processos ligados ao Tema 1.417 para evitar decisões conflitantes e insegurança jurídica em massa. E depois esclareceu que a suspensão não vale quando a controvérsia decorre de falha atribuída às companhias, o que reforça que o debate é técnico, não uma “blindagem” do setor.

O Supremo deverá definir qual é o critério correto para responsabilização em hipóteses de caso fortuito ou força maior, compatibilizando proteção do consumidor com o regime setorial, preservando assistência obrigatória e exigindo nexo causal para indenização.

A escolha real não é entre consumidor e empresa. É entre dois modelos.

Um modelo em que a indenização vira regra para qualquer atraso, independentemente de causa e de assistência prestada, gerando contencioso de massa, provisões elevadas, tarifa pressionada e redução de rotas.

E outro em que a assistência é garantida em qualquer hipótese, mas a indenização fica vinculada a falha efetiva e nexo causal, com mais previsibilidade, racionalização do contencioso e maior sustentabilidade do serviço.

No transporte aéreo, proteger de verdade não é transformar neblina em culpa. É garantir assistência quando importa e responsabilização criteriosa quando houver falha real, comprovada e imputável.

Isso não só é mais justo. É mais sustentável.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.