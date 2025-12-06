Redução do contencioso de consumo: o plano de 180 dias

Varejo, bancos e aéreas podem reduzir o estoque de ações alinhando matriz decisória, operações e governança para corrigir falhas na jornada do cliente

Freepik Contencioso de consumo deixou de ser consequência de um descumprimento pontual para se tornar reflexo das inconsistências da jornada do cliente



A litigância de consumo vive uma expansão silenciosa. De um lado, carteiras que crescem de forma contínua. De outro, decisões do STF e do STJ que redefinem responsabilidade civil, prazos de arrependimento, práticas de mercado e equilíbrio regulatório. Nesse cenário, varejo, aéreas, telecom, bancos e plataformas digitais lidam com clientes mais informados, jornadas mais complexas e canais que nem sempre se comunicam.

O aumento do estoque não revela um problema apenas jurídico. É um problema de engenharia: repetição, falhas operacionais, ruído entre canais e decisões fragmentadas que se acumulam até formar um passivo financeiro e reputacional. Reduzir a carteira exige menos energia de defesa e mais inteligência de desenho.

A tese central é direta. Reduzir processos não depende de mais analistas, mais escritórios ou automações isoladas. Depende de método, governança e da capacidade de alinhar jurídico, operações e experiência do cliente sob uma mesma lógica.

O novo paradigma da judicialização de massa

O contencioso de consumo deixou de ser consequência de um descumprimento pontual para se tornar reflexo das inconsistências da jornada do cliente. A ação surge quando a experiência vivida se distancia da promessa feita pela empresa. As causas mais frequentes aparecem em qualquer operação de grande volume:

Divergências entre app e SAC

Devoluções não reconhecidas por falhas de integração

Rotas de estorno que exigem múltiplos contatos

Comunicação imprecisa sobre prazos de reembolso

Clusters regionais com padrões previsíveis de juizados

São eventos discretos, mas com grande capacidade de escala. Em operações intensivas, uma única falha sistêmica pode gerar milhares de ações em semanas. O resultado é envelhecimento da carteira, aumento de provisões (CPC 25), impacto no fluxo de caixa e pressão crescente sobre jurídico e operações.

O ponto de virada: eficiência jurídica como projeto corporativo

Reduzir o estoque requer decisão institucional. A litigância precisa ser tratada como parte da estratégia da companhia. Quando o jurídico lidera uma revisão sistêmica, a empresa ganha previsibilidade e reduz custos de forma mensurável.

Os efeitos dessa abordagem integrada aparecem rapidamente:

Queda de provisões

Melhora no aging com acordos parametrizados

Redução de OPEX

Avanço de indicadores ESG-S

Fortalecimento da governança por padrões unificados

As 5 ações para reduzir 25% da carteira em 180 dias

Antes de detalhar as ações, vale explicar por que a meta de 25% é plausível. Em análises amostrais de empresas com alto volume de ações de consumo, reduções entre 18% e 32% no estoque foram observadas quando quatro mecanismos atuaram simultaneamente: eliminação de fluxos repetitivos, correção de microprocessos críticos, acordos parametrizados e ajustes regionais orientados pelo comportamento de juizados e clusters. Esses mecanismos incidem sobre origem, recorrência, velocidade de baixa e prevenção de novos processos. O percentual de 25% não é promessa, mas intervalo consistente observado quando há método e alinhamento institucional.

O horizonte de 180 dias decorre dessa dinâmica. Os primeiros 60 dias concentram diagnóstico, matriz decisória e correção dos principais microprocessos. Entre o terceiro e o quarto mês, a empresa já percebe queda de reincidência e aceleração de encerramentos. Os últimos 60 dias são marcados pela estabilização dos fluxos, ajustes regionais e consolidação de indicadores. É um ciclo contínuo, com capacidade real de transformar o estoque em seis meses quando há coordenação institucional.

A seguir, as cinco ações:

1. Matriz decisória única

Empresas de consumo costumam ter respostas diferentes para o mesmo problema conforme o canal ou a área. A matriz decisória funciona como um “cérebro único”: define critérios, elimina contradições, reduz risco e padroniza respostas para temas repetitivos.

Na prática, isso reduz imediatamente:

Perda por condenações previsíveis

Inconsistências que geram Dobra do Valor da Condenação

Divergências internas que alimentam ações desnecessárias

2. Revisão de microprocessos críticos da jornada do cliente

A litigância nasce nos detalhes. Ao revisar microprocessos essenciais, a empresa identifica rupturas invisíveis, como:

Cancelamento no app que não replica no CRM

SAC com prazos superiores aos regulatórios

Marketplaces com políticas diferentes para vendedores e compradores

Chatbot que interpreta mal os tickets não padronizados

Divergência entre política comercial e fluxo operacional

Esses pontos, quando corrigidos, geram impacto direto na redução de ações em até 60 dias.

3. Painel de precedentes operacionais

A maioria das empresas olha apenas jurisprudência tradicional. Mas o contencioso de consumo é fortemente influenciado por:

Clusters regionais

Comportamento de juizados especiais

Variações de condenação por praça

Padrões de escritórios autores

Combinar jurimetria com análise operacional permite calibrar acordos, orientar prepostos, ajustar políticas e antecipar movimentos repetitivos.

4. Reengenharia contratual e atualização de políticas

Cláusulas de cancelamento, estorno, reembolso, logística reversa e marketplace precisam refletir a jornada real e o funcionamento dos canais. Quando políticas não conversam com a operação, ambiguidades se tornam milhares de ações.

Ajustes contratuais alinhados ao fluxo de atendimento reduzem atrito, evitam interpretações conflitantes e diminuem a judicialização preventiva. Políticas claras e aderentes ao comportamento do cliente reduzem ações e eliminam ruído antes do Judiciário.

5. Esteira de acordos inteligentes com automação

Acordos inteligentes aceleram a baixa do estoque com impacto direto em aging e provisões. Uma esteira bem desenhada inclui:

Critérios parametrizados

Respostas automáticas em baixa complexidade

Acordos escaláveis por faixa de risco

Integrações com CRM, preposto digital e BI jurídico

O resultado é o fechamento rápido de processos maduros e foco em litígios estratégicos.

Conexão com governança, risco e estratégia corporativa

A redução da litigância se reflete na governança. Auditorias registram queda de provisões, conselhos percebem maior previsibilidade e áreas de risco ajustam seus indicadores. A empresa passa a operar com menos ruído e mais segurança regulatória.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Empresas que tratam o contencioso como projeto de engenharia reduzem litigância, estabilizam a operação e ampliam sua capacidade de competir com segurança e eficiência. A redução de 25% da carteira em 180 dias não é promessa. É método.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.