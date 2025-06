A Copa de 1954 detém a maior média de gols da história: mais de cinco por partida

O Mundial, disputado na Suíça, teve resultados improváveis e uma partida em que as redes balançaram 12 vezes

Associated Press/AE O goleiro escocês Fred Martin salta, mas não evita um dso gols da goleada uruguaia por 7 a 0, em jogo da Copa do Mundo de 1954



O Mundial de 1954, disputado na Suíça, tem uma história peculiar. A competição ficou conhecida como a “Copa das goleadas”. A média de gols é a mais espetacular de todos os tempos: 5,38. Foram 140 gols em 26 partidas. A lendária seleção da Hungria é uma das responsáveis por esses números. A equipe foi a sensação do futebol europeu no início dos anos 1950: tinha como base o poderoso Honved, time que foi incorporado pelo exército do país e se transformou em uma potência do futebol. O grupo chegou a fazer uma excursão ao Brasil no ano de 1957.

A geração de Ferenc Puskás encantou o mundo com um jogo rápido, elegante e aplicado. Hoje é algo inimaginável, mas as equipes não costumavam fazer aquecimento antes das partidas. Os atletas húngaros, ao contrário, se exercitavam e iniciavam os confrontos em um ritmo acelerado. Na Copa, inúmeras vezes os magiares marcaram gols logo nos primeiros minutos. A seleção húngara ficou invicta por 31 jogos (27 vitórias e quatro empates). Perdeu justamente a final da Copa de 1954 para a Alemanha por 3 a 2. Entretanto, na primeira fase, as duas equipes tinham se enfrentado, e os húngaros venceram os adversários por 8 a 3.

Uma das partidas mais espetaculares da seleção húngara no período, chamada de “o jogo do século”, foi uma vitória sobre a Inglaterra por 6 a 3 em pleno estádio de Wembley, em 1953. Campeã olímpica de 1952, a equipe era treinada por Gusztáv Sebes. Dois anos depois da Copa, a Revolução Húngara obrigou os grandes jogadores a fugir do país. Puskás, por exemplo, foi jogar no Real Madrid e vestiu a camisa da seleção espanhola na Copa de 1962.

A seleção brasileira, comandada pelo técnico Zezé Moreira, foi eliminada justamente pela Hungria, nas quartas de final, por 4 a 2. Outros jogos da Copa de 1954 chamam atenção por causa do placar: Hungria 9 x 0 Coreia do Sul, Turquia 7 x 0 Coreia do Sul, Uruguai 7 x 0 Escócia, Inglaterra 4 x 4 Bélgica e Alemanha 7 x 2 Turquia.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Mundial detém ainda o recorde de gols em uma única partida: Áustria 7 x 5 Suíça, pelas quartas de final, em Lausanne. Os suíços abriram vantagem de 3 a 0, mas a Áustria virou de forma sensacional e já ganhava por 5 a 3 no primeiro tempo. Os austríacos dominaram a etapa final, confirmando a vitória e a classificação para a semifinal, quando perderam para a Alemanha por 6 a 1. Mas, na decisão do terceiro lugar, a equipe europeia garantiu o terceiro lugar ao derrotar o Uruguai, atual campeão do mundo da época, por 3 a 1. São histórias de um Mundial que pode ser considerado fabuloso e marcante!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.