Derrota para a Argentina, há 56 anos, complicou João Saldanha na seleção

Em 4 de março de 1970, o Brasil perdeu um amistoso no Beira-Rio e o técnico ficou na berlinda

O técnico João Saldanha já tinha classificado a seleção para a Copa de 1970, no México, quando se envolveu na polêmica sobre a convocação do jogador Dario, o Dadá Maravilha, do Atlético-MG. Começou a circular a informação de que o então presidente da República, general Emílio Garrastazu Médici, teria declarado que gostaria de ver o atleta convocado para o mundial. Não existe registro sonoro que comprove isso. Médici pode até ter dado a declaração a interlocutores que, interessados em prejudicar João Saldanha, comunista de carteirinha, começaram a propagar a informação.

A reação do treinador à suposta fala do presidente é até hoje repetida pela imprensa quando se discute a demissão de João Saldanha. O primeiro amistoso da seleção naquele ano de 1970 foi disputado justamente há 56 anos, em 4 de março de 1970. O resultado não poderia ter sido pior: 2 a 0 para a Argentina, em Porto Alegre. Antes do jogo no Beira Rio, o treinador foi questionado por um repórter:

Repórter: “O presidente Garrastazu Médici está no Rio Grande do Sul e ele parece que havia sugerido o nome de Dario para ser convocado. O que você acha da sugestão do presidente?”

Saldanha: “O Brasil tem 80 ou 90 milhões de torcedores, de gente que gosta de futebol. É um direito que todos têm. Aliás, eu e o presidente, ou o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol e nem eu escalo o ministério e nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem”.

Perguntaram ainda ao técnico sobre o que ele tinha achado das condições da grama do estádio do Beira-Rio, palco do duelo com os argentinos:

– Não sei. Não como grama!

O treinador estava cada vez mais irritadiço, talvez descontente com as pressões feitas pelo presidente da CBD (atual CBF), João Havelange, e o caso de Dario seria uma oportunidade para João Saldanha denunciar supostas interferências. Como bom comunicador que era, a história foi ganhando proporções cada vez maiores e, com o passar dos anos, em qualquer entrevista que concedia, ele sabia que seria perguntado sobre o assunto e não perdia a chance de disparar. Ao Roda Viva da TV Cultura, em 1987, declarou que Havelange o pressionava pela convocação de Dario só para agradar ao presidente Médici.

João Saldanha criticava a imprensa, colecionava inimigos, e, talvez, o fato mais grave foi quando, em 12 de março de 1970, saiu armado atrás do técnico Yustrich, do Flamengo, depois de ter sido chamado por este de ignorante, falastrão, mentiroso e ser acusado de não conhecer futebol. Em 1967, João Saldanha já tinha ameaçado com revólver o goleiro Manga, que o criticou durante um programa de televisão. Ou seja, o “João sem medo” honrava a fama de não levar desaforo para casa.

O incidente com Yustrich foi a gota d’água: em 17 de março de 1970 João Havelange resolveu demitir João Saldanha. O time nacional vinha de um empate diante do Bangu, por 1 a 1, em Moça Bonita, e, na sequência, iria enfrentar o Chile, em amistoso no Morumbi, em São Paulo. A CBD chamou Mário Jorge Lobo Zagallo que assumiu a seleção a 78 dias da estreia na Copa, contra a Tchecoslováquia. O Brasil conquistou o tri, mas os incidentes envolvendo João Saldanha são discutidos e questionados até hoje.

