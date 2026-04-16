Pessimismo com a seleção em Copas é recorrente e o cenário se repete em 2026

Apenas um em cada três torcedores acredita na conquista do hexacampeonato, segundo o Datafolha

PAULO PINTO/ESTADÃO CONTEÚDO Japão, Kanagawa, Yokohama, 30/06/2002/, A torcida da Seleção Brasileira faz festa nas arquibancadas do Yokohama International Stadium durante a partida final entre Brasil e Alemanha, a qual o Brasil venceu por 2 a 0 e se sagrou campeão daquele mundial



Uma pesquisa Datafolha indica que somente 29% dos brasileiros acreditam que a equipe de Carlo Ancelotti vai conquistar o hexa em 2026. O pessimismo em relação à seleção antes dos mundiais, no entanto, é algo histórico. Fui pesquisar nos jornais, para comparar o cenário atual com os das Copas passadas.

Antes do mundial de 2002, no Japão e na Coreia, uma pesquisa feita pelo Estadão indicava que 57,21% dos torcedores não acreditavam no penta. Depois da estreia do Brasil, com a vitória diante da Turquia por 2 a 1, o Datafolha constatou que mais de 50% da torcida passou a apostar na conquista.

O problema é que a percepção dos brasileiros para 2026 é a pior da série histórica da pesquisa A seleção nacional perdeu as últimas cinco Copas (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022) e em apenas uma, em 2014, passou da fase de quartas de final, mas sucumbiu diante da Alemanha nas semifinais pelo malfadado placar de 7 a 1. Um outro problema que se reflete nos números é a pouca identificação que os brasileiros têm com a equipe brasileira, algo que já foi muito forte no passado.

Voltando ao Datafolha, um outro dado chama atenção: apesar do pessimismo, 54% dos torcedores acreditam que o Brasil tem chances de passar para a fase semifinal. Desde 1994, com a conquista do tetra, o jornal Folha de S.Paulo mede a confiança no título. Até 2014, os dados superavam 56%, mas a percepção foi caindo e piorou depois do 7 a 1. Em relação a outras seleções, a França é citada como alternativa à equipe brasileira, com 17%, seguida por Argentina e Alemanha, com 4%.

É esperar que os comandados de Ancelotti contornem o pessimismo e não deixem a seleção chegar a sexta Copa seguida sem título, algo que jamais ocorreu desde o primeiro mundial, em 1930, no Uruguai.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.