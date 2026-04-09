O ‘descobridor de Pelé’ concedeu uma entrevista histórica à Jovem Pan em 1978

Waldemar de Brito, grande atacante do passado, foi quem levou Pelé para o Santos Futebol Clube

Reprodução WALDEMAR DE BRITO



Revirando os arquivos da Jovem Pan, encontrei uma preciosidade que ajuda a construir a memória esportiva do Brasil: uma entrevista com Waldemar de Brito (1913-1979). Como atacante, marcou época nas décadas de 30 e 40 e passou por inúmeros clubes como São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, Flamengo, Botafogo e San Lorenzo, da Argentina.

Em 1933, ele foi o primeiro artilheiro do São Paulo na história do Paulistão, com 21 gols. No ano seguinte, disputou a Copa do Mundo, na Itália, quando o Brasil fez apenas uma partida, contra a Espanha:

BRASIL 1 × 3 ESPANHA – Gênova – 27.05.1934

Brasil: Pedrosa; Sylvio Hoffmann e Luiz Luz; Tinoco, Martim e Canalli; Luizinho, Waldemar de Brito, Armandinho, Leônidas da Silva e Patesko.

Técnico: Luiz Vinhaes.

Espanha: Zamora; Ciriaco e Quincoces; Cilaurren, Muguerza e Martin Marculeta; Lafuente, Iraragorri, Lángara, Lecue e Guillermo Gorostiza.

Técnico: Amadeo Garcia Salazar.

Árbitro: Alfred Birlem (Alemanha).

Gols: Iraragorri (18 e 25) e Lángara (29) no primeiro tempo.

Leônidas (10) na etapa final.

Público: 21.000.

A estrela da equipe nacional era Leônidas da Silva, que seria o artilheiro da Copa seguinte, na França, com sete gols. Contra a Espanha, em Gênova, Waldemar de Brito desperdiçou uma cobrança de pênalti e a seleção voltou mais cedo para casa. Entretanto, o fato mais marcante da carreira do artilheiro veio na década de cinquenta. Já aposentado da carreira de jogador, ele trabalhava com os juvenis do Bauru Atlético Clube, o Baquinho, quando se deparou com um adolescente que fazia diabruras com a bola: Edson Arantes do Nascimento.

Em 1956, Waldemar levou o garoto, apelidado de Pelé, para um teste na Vila Belmiro e a história do futebol brasileiro mudou para sempre. O “descobridor do Rei” precisou convencer Dona Celeste que não queria que o filho fosse jogador.

Essas e outras histórias estão em uma entrevista que Wanderley Nogueira fez com Waldemar de Brito, às vésperas da Copa de 1978, na Argentina. O ex-jogador morreria em fevereiro do ano seguinte.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.