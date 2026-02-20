Disco da Rádio Farroupilha imortalizou a conquista brasileira no Pan de 1956

A equipe nacional foi representada pela seleção gaúcha, que garantiu o título em campos mexicanos

Reprodução Equipe brasileira que disputou o Pan de 1956



Existem histórias que só não foram esquecidas por causa do rádio. Em 1956, o Brasil, representado por jogadores da seleção gaúcha, disputou a segunda edição do Pan-Americano, no México, e voltou ao país com o título.

Campanha brasileira no Pan-Americano de 1956

Brasil 2×1 Chile (01.03)

Brasil 1×0 Peru (06.03)

Brasil 2×1 México (08.03)

Brasil 7×1 Costa Rica (13.03)

Brasil 2×2 Argentina (18.03)

A Rádio Farroupilha transmitiu as partidas com a narração de Leonel Silveira. Com a conquista, o profissional da emissora teve a ideia de lançar um disco com as gravações. Depois de 70 anos, o LP foi digitalizado por Cláudio Dienstmann e o conteúdo está sendo divulgado pelo pesquisador de rádio Ciro Götz, dono do canal “As vozes do gol” (YouTube).

O LP traz os melhores momentos do empate com a Argentina que garantiu o título ao Brasil:

BRASIL 2×2 ARGENTINA – Cidade do México – 18.03.56

Brasil: Waldir; Figueiró, Florindo e Oreco (Duarte); Odorico e Ênio Rodrigues; Luisinho, Bodinho, Larry, Ênio Andrade e Chinesinho.

Argentina: Domingues; Daponte, Cardoso e Filgueiras; Guidi (Oscar Di Stefano) e Sivo; Pentrelli, Loiácono, Cejas, Sivori e Yúdica.

Local: Estádio Olímpico (Cidade do México)

Arbitragem: Cláudio Vicuña (Chile)

Gols: Chinesinho (24) e Yúdica (36) no primeiro tempo. Ênio Andrade (13) e Sivori (40) na etapa final.

As cores brasileiras foram defendidas por jogadores de Grêmio, Internacional, Renner, Nacional, Força e Luz, Juventude, Aimoré, Pelotas, Floriano e Cruzeiro. Um dos destaques do Brasil era o capitão Ênio Andrade, que marcou época no Inter, Grêmio e Palmeiras. Depois, como treinador, ele ganhou projeção ao conquistar o título brasileiro invicto pelo Interacional, em 1979. Outro craque era Chinesinho que defenderia as cores palmeirenses anos mais tarde. Já o técnico da seleção no torneio foi José Francisco Duarte Júnior, conhecido como Teté, um dos maiores nomes do futebol gaúcho. Na época do Pan Americano, ele comandava o Inter.

O Jornal dos Sports estampou a foto dos jogadores na capa da edição de 20 de março de 1956: “Glória aos campeões: este é o magnífico onze que representou o football brasileiro no Pan americano. Os bravos gaúchos escreveram uma página brilhante para o nosso football, logrando, no México, um grande título.”

Ouça mais uma relíquia do rádio no “Memória da Pan”. Agradeço mais uma vez ao pesquisador Ciro Götz:

