Disco da Rádio Farroupilha imortalizou a conquista brasileira no Pan de 1956
A equipe nacional foi representada pela seleção gaúcha, que garantiu o título em campos mexicanos
Existem histórias que só não foram esquecidas por causa do rádio. Em 1956, o Brasil, representado por jogadores da seleção gaúcha, disputou a segunda edição do Pan-Americano, no México, e voltou ao país com o título.
Campanha brasileira no Pan-Americano de 1956
Brasil 2×1 Chile (01.03)
Brasil 1×0 Peru (06.03)
Brasil 2×1 México (08.03)
Brasil 7×1 Costa Rica (13.03)
Brasil 2×2 Argentina (18.03)
A Rádio Farroupilha transmitiu as partidas com a narração de Leonel Silveira. Com a conquista, o profissional da emissora teve a ideia de lançar um disco com as gravações. Depois de 70 anos, o LP foi digitalizado por Cláudio Dienstmann e o conteúdo está sendo divulgado pelo pesquisador de rádio Ciro Götz, dono do canal “As vozes do gol” (YouTube).
O LP traz os melhores momentos do empate com a Argentina que garantiu o título ao Brasil:
BRASIL 2×2 ARGENTINA – Cidade do México – 18.03.56
Brasil: Waldir; Figueiró, Florindo e Oreco (Duarte); Odorico e Ênio Rodrigues; Luisinho, Bodinho, Larry, Ênio Andrade e Chinesinho.
Argentina: Domingues; Daponte, Cardoso e Filgueiras; Guidi (Oscar Di Stefano) e Sivo; Pentrelli, Loiácono, Cejas, Sivori e Yúdica.
Local: Estádio Olímpico (Cidade do México)
Arbitragem: Cláudio Vicuña (Chile)
Gols: Chinesinho (24) e Yúdica (36) no primeiro tempo. Ênio Andrade (13) e Sivori (40) na etapa final.
As cores brasileiras foram defendidas por jogadores de Grêmio, Internacional, Renner, Nacional, Força e Luz, Juventude, Aimoré, Pelotas, Floriano e Cruzeiro. Um dos destaques do Brasil era o capitão Ênio Andrade, que marcou época no Inter, Grêmio e Palmeiras. Depois, como treinador, ele ganhou projeção ao conquistar o título brasileiro invicto pelo Interacional, em 1979. Outro craque era Chinesinho que defenderia as cores palmeirenses anos mais tarde. Já o técnico da seleção no torneio foi José Francisco Duarte Júnior, conhecido como Teté, um dos maiores nomes do futebol gaúcho. Na época do Pan Americano, ele comandava o Inter.
O Jornal dos Sports estampou a foto dos jogadores na capa da edição de 20 de março de 1956: “Glória aos campeões: este é o magnífico onze que representou o football brasileiro no Pan americano. Os bravos gaúchos escreveram uma página brilhante para o nosso football, logrando, no México, um grande título.”
Ouça mais uma relíquia do rádio no “Memória da Pan”. Agradeço mais uma vez ao pesquisador Ciro Götz:
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
