Jovem Pan resgata depoimentos dos pioneiros da Record, inaugurada em 1953

Paulo Machado de Carvalho diz ter sido convencido por Assis Chateaubriand a entrar no mercado de televisão

Reprodução/Jovem Pan News Paulo Machado de Carvalho chefiou as delegações brasileiras campeãs das Copas do Mundo de 1958 e 1962



Em 1980, a TV Cultura levou ao ar uma série sobre os trinta anos da televisão no Brasil. Os programas traziam um conteúdo único: depoimentos de profissionais que fizeram a história das emissoras, como Globo, Record, Tupi, Bandeirantes, Excelsior e Paulista.

Paulo Machado de Carvalho (1901-1992), que fundou a Record, em 1953, é perguntado sobre como resolveu entrar no mercado de televisão. Na época, o empresário já era proprietário das rádios Record e Panamericana (hoje Jovem Pan). “O grande jornalista Assis Chateaubriand [fundador da Tupi, em 1950], com aquelas loucuras e com aquele jeito de viver dele, fez uma viagem, entre as inúmeras que ele fazia a cada quinze dias, fez uma viagem aos Estados Unidos. Veio dos Estados Unidos, imbuído com esse assunto televisão, que estava começando também lá. Então, o Assis, um dia, depois de receber algumas máquinas, algum aparelhamento, me chamou no escritório dele e resolveu mostrar um pouquinho, uma coisa nova, que era uma novidade absoluta no Brasil. (…) Ele me induzia muito: ‘você não pode deixar, você é lutador, você precisa entrar nesse negócio de televisão, você precisa entrar nesse negócio de televisão’. E tanto fez e tanto falou que eu resolvi entrar”, destacou Paulo Machado de Carvalho. O dirigente revelava, então, que tinha sido convencido pelo próprio Assis Chateaubriand, fundador da pioneira Tupi, em 1950, a entrar no mercado de televisão.

O doutor Paulo decidiu conversar com o cunhado dele, que também era da área: “Aí reuni o meu cunhado, que já era sócio da Rádio Record, João Batista do Amaral, e resolvi ver o que era esse assunto televisão”. A Record, inaugurada em 1953, marcou época nas comunicações do Brasil com programas marcantes: Família Trapo, Jovem Guarda e os Festivais da Canção.

Em 1980, a TV Cultura também colheu depoimentos de Paulo Machado de Carvalho Filho, conhecido como Paulinho (1924-2010), que, por anos, foi responsável pelo comando de fato da Record, e Nílton Travesso, um dos maiores diretores de televisão do país. Ele fez parte da “Equipe A” da emissora, que contava ainda com Antônio Augusto Amaral de Carvalho, Tuta (1931-2024), Raul Duarte e Manoel Carlos. O grupo foi o responsável pela criação dos programas da Record nos anos 50 e 60.

Neste link, você pode assistir aos depoimentos:

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.