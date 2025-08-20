Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Memória da Pan (com Thiago Uberreich) > Narrações raras da Panamericana foram destaque em programa de 1976

Além de momentos do rádio esportivo, Paulo Machado de Carvalho relembrou histórias do futebol

  • Por Thiago Uberreich
  • 20/08/2025 09h00 - Atualizado em 20/08/2025 09h07
Arte/Jovem Pan - Gerada com IA Estúdio Jovem Pan Arquivo da Jovem Pan está repleto de memórias sensacionais da história do rádio brasileiro

Revirando os arquivos da Jovem Pan, encontrei um trecho do programa “São Paulo Agora”, de setembro de 1976, apresentado por Marco Antônio Gomes, que destacou momentos marcantes do rádio esportivo. Paulo Machado de Carvalho, o “Marechal da Vitória”, relembrou histórias emocionantes do futebol, assim como o narrador Fiori Gigliotti

Naquele ano, o titular da equipe de esportes era Osmar Santos, “o pai da matéria”. O jornalista Estevam Sangirardi, criador do “Show de Rádio”, que marcou época na Pan, também participou da conversa. 

