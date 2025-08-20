Narrações raras da Panamericana foram destaque em programa de 1976

Além de momentos do rádio esportivo, Paulo Machado de Carvalho relembrou histórias do futebol

Revirando os arquivos da Jovem Pan, encontrei um trecho do programa “São Paulo Agora”, de setembro de 1976, apresentado por Marco Antônio Gomes, que destacou momentos marcantes do rádio esportivo. Paulo Machado de Carvalho, o “Marechal da Vitória”, relembrou histórias emocionantes do futebol, assim como o narrador Fiori Gigliotti.

Naquele ano, o titular da equipe de esportes era Osmar Santos, “o pai da matéria”. O jornalista Estevam Sangirardi, criador do “Show de Rádio”, que marcou época na Pan, também participou da conversa.

