Sorteio dos grupos para a Copa de 1962, no Chile, foi marcado por festa e ‘desaprovação’ da CBD

O cartola João Havelange, que comandava a entidade, não queria saber de ‘já ganhou’

REGINALDO MANENTE/ESTADÃO CONTEÚDO O time brasileiro posa antes da batalha contra o Chile, no estádio nacional, em Santiago, valendo um lugar na final da Copa de 62



Em 18 de janeiro de 1962, uma quinta-feira, o pugilista Éder Jofre reconquistou o título de campeão mundial em uma luta contra o irlandês Johnny Caldwell, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. No mesmo dia, em Santiago, do Chile, os principais cartolas do futebol mundial se reuniram no Hotel Carrera para o sorteio dos grupos da Copa. O presidente da Fifa, o inglês Stanley Rous, e o integrante brasileiro no Comitê Organizador, Luís Murgel, estavam na cerimônia.

De acordo com o Estadão, o presidente da CBD, João Havelange, “fez questão de desaprovar os pronunciamentos procedentes de Santiago do Chile, segundo os quais o Brasil, depois de conhecido o sorteio, podia ser apontado como o virtual campeão do certame”. O cartola repudiava o clima de “já ganhou”. A equipe, atual campeã, era favorita ao título.

A Copa começou com quatro partidas simultâneas em 30 de maio: Uruguai x Colômbia, Chile x Suíça, Brasil x México e Argentina x Bulgária. A cerimônia inaugural se deu diante de 77.000 espectadores no Estádio Nacional, onde iriam jogar os donos da casa, segundo relato do Estadão: “A cerimônia de abertura do Campeonato Mundial de Futebol não durou mais do que cinco minutos. O presidente da República do Chile, Jorge Alessandri, com um discurso breve, declarou aberto o certame às 15 horas (16 horas no Brasil). Antes do presidente, falaram Stanley Rous, presidente da Fifa, e Juan Goñi, presidente da Federação Chilena de Futebol”.

Carlos Dittborn foi homenageado: “Dois filhos de Carlos Dittborn, principal organizador do campeonato, falecido há um mês, hastearam a bandeira chilena no mastro principal. As solenidades foram iniciadas às 13h50 (14h50 do Brasil), com apresentação de números de canto e dança folclóricos chilenos, por um grupo ‘huasos’ e pela banda da Escola Militar”.

O áudio da cerimônia no Estádio Nacional foi transmitido diretamente para os alto-falantes dos estádios em Arica, Viña del Mar e Rancágua. Terminada a festa, estava tudo pronto para o início da Copa. Nem tudo! O duelo dos chilenos começou com dez minutos de atraso, pois o árbitro não encontrou, inicialmente, a bola oficial. Os demais jogos tiveram início no horário marcado e o primeiro gol do Mundial foi marcado pelo argentino Facundo, aos três minutos da etapa inicial, na vitória diante da Bulgária por 1 a 0.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A seleção brasileira, campeã de 1958, conquistou o bicampeonato. Dos seis jogos, venceu cinco e empatou apenas um. Pelé se machucou na segunda partida da Copa, contra a Tchecoslováquia, mesma adversária da finalíssima, e foi substituído por Amarildo.

Leia também Sorteio dos grupos da Copa de 1958 colocou o Brasil ao lado de Áustria, Inglaterra e URSS A Copa de 2026 terá inédita fase de mata-mata antes das oitavas de final

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.