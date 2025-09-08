Vitória sobre a Bolívia por 10 a 1 em 1949 é a maior goleada da história da seleção principal

O resultado foi obtido durante o torneio Sul-Americano, no Pacaembu, em São Paulo

Reprodução/X/Museu do Futebol Página do caderno de esportes do Globo destaca goleada da seleção brasileira sobre a Bolívia no Sul-Americano de 1949



Um ano antes da Copa de 1950, no Brasil, o país sediou o torneio Sul-Americano, uma espécie de precursor da Copa América. A torcida, claro, empolgada, acompanhou todos os detalhes. A última vez que o país tinha sediado a competição foi em 1922, quando a equipe nacional chegou ao título, repetindo a conquista de 1919, também dentro de casa. “Um espetáculo que, há vinte e sete anos, os torcedores brasileiros não presenciam. Desfile e outras atrações em São Januário”, exaltou o Jornal dos Sports de 2 de abril de 1949.

Além dos donos da casa, sete seleções disputaram a competição: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. A Argentina decidiu não participar por inúmeras razões: além da má vontade com os brasileiros, depois da pancadaria no Sul-americano de 1946, os dirigentes estavam descontentes com a FIFA, pois o país não tinha sido escolhido como sede do mundial. Além do mais, uma crise econômica fez com que grandes atletas migrassem para o futebol colombiano. A competição teve jogos no Rio de Janeiro (São Januário e General Severiano), em São Paulo (Pacaembu), em Santos (Vila Belmiro) e em Belo Horizonte (Independência).

Para a imprensa e a torcida, a seleção tinha obrigação de ser campeã. Sem a Argentina, o Uruguai poderia fazer frente à equipe de Flávio Costa, mas resolveu enviar ao Brasil uma equipe sem os destaques que estariam na Copa, em 1950. Dos oito jogos, a seleção venceu sete e perdeu um. Foram 46 gols, isso mesmo, 46, uma média de quase seis gols por partida!

03.04.1949 – Brasil 9×1 Equador- Sul-americano – São Januário (RJ)

10.04.1949 – Brasil 10×1 Bolívia – Sul-americano – Pacaembu (SP)

13.04.1949 – Brasil 2×1 Chile – Sul-americano – Pacaembu (SP)

17.04.1949 – Brasil 5×0 Colômbia – Sul-americano – Pacaembu (SP)

24.04.1949 – Brasil 7×1 Peru – Sul-americano – São Januário (RJ)

30.04.1949 – Brasil 5×1 Uruguai – Sul-americano – São Januário (RJ)

08.05.1949 – Brasil 1×2 Paraguai- Sul-americano – São Januário (RJ)

11.05.1949 – Brasil 7×0 Paraguai- Sul-americano – São Januário (RJ)

A maior goleada na campanha rumo ao título foi diante da Bolívia, no Pacaembu. A equipe jogou com Barbosa; Augusto e Mauro; Bauer, Ruy e Noronha; Cláudio, Zizinho, Nininho, Jair e Simão. Os gols foram marcados por Nininho (3), Cláudio (2), Simão (2), Zizinho (2) e Jair. A Folha da Noite estampou em manchete: “Esboroaram-se o entusiasmo e a fibra. O Brasil goleou a Bolívia por 10 a 1”. O Jornal dos Sports falava em “Goleada Record”.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.