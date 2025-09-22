Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Victoria Abel > Conselho de Ética da Câmara abre processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro nesta terça

Conselho de Ética da Câmara abre processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro nesta terça

Deputado foi acusado de colaborar com as sanções americanas à economia brasileira

  • Por Victoria Abel
  • 22/09/2025 17h21
O processo de cassação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) será aberto nesta terça-feira (23), no Conselho de Ética da Câmara. O inquérito foi pedido pelo líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), pela atuação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, colaborando para que sanções sejam impostas a economia brasileira.

“Vamos abrir o processo amanhã e sortear a lista tríplice de candidatos a relator. Depois, devo escolher dos nomes”, disse o presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC).

O relator poderá fazer um parecer pela cassação ou pedir uma punição mais branda, como suspensão ou censura escrita. O deputado escolhido não poderá ser do PL, partido do denunciado, nem do PT, partido do denunciante.

A Procuradoria Geral da República denunciou o deputado em inquérito sobre coação do judiciário brasileiro. Os dois processos não têm relação. Para a PGR e para o líder do PT, Eduardo teria trabalhado junto com o governo Donald Trump para também sancionar autoridades autoridades do Judiciário como represália ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesta segunda-feira (22), os EUA divulgaram novas sanções contra a esposa do ministro do Supremos Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes. O governo americano também revogou hoje o visto do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

Comentários

