Conselho de Ética da Câmara abre processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro nesta terça

Deputado foi acusado de colaborar com as sanções americanas à economia brasileira

O processo de cassação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) será aberto nesta terça-feira (23), no Conselho de Ética da Câmara. O inquérito foi pedido pelo líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), pela atuação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, colaborando para que sanções sejam impostas a economia brasileira.

“Vamos abrir o processo amanhã e sortear a lista tríplice de candidatos a relator. Depois, devo escolher dos nomes”, disse o presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC).

O relator poderá fazer um parecer pela cassação ou pedir uma punição mais branda, como suspensão ou censura escrita. O deputado escolhido não poderá ser do PL, partido do denunciado, nem do PT, partido do denunciante.

A Procuradoria Geral da República denunciou o deputado em inquérito sobre coação do judiciário brasileiro. Os dois processos não têm relação. Para a PGR e para o líder do PT, Eduardo teria trabalhado junto com o governo Donald Trump para também sancionar autoridades autoridades do Judiciário como represália ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesta segunda-feira (22), os EUA divulgaram novas sanções contra a esposa do ministro do Supremos Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes. O governo americano também revogou hoje o visto do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias.

