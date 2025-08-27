Executiva do União Brasil votará saída do governo Lula na próxima terça; ministros são avisados

ACM Neto apresentou requerimento para obrigar Celso Sabino, Frederico de Siqueira Filho e Waldez Góes a deixarem esplanada; desobediência poderá acarretar em infidelidade partidária

Montagem: Ricardo Stuckert/PR Celso Sabino (Turismo), Frederico de Siqueira Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Integração) são os ministros do União Brasil no governo Lula



O União Brasil irá votar na próxima terça-feira, em reunião da Executiva Nacional, um requerimento pedindo a saída de ministros do partido do governo Lula. O pedido foi apresentado pelo vice-presidente da legenda, ACM Neto (BA). A definição ocorre depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou dos ministros do Centrão um posicionamento favorável ao governo. ACM Neto disse à Jovem Pan que a cobrança gerou “constrangimento”

“Eu apresentei um requerimento para saída do União Brasil do governo. Foi necessário diante das últimas declarações e constrangimentos. Os ministros já sabem que isso será discutido na terça”, afirmou. Caso o requerimento seja aprovado, e os ministros se neguem a deixar a Esplanada dos Ministérios, eles poderão ser enquadrados em infidelidade partidária.

O assunto foi debatido por conversas de WhatsApp em um grupo da executiva do partido na manhã desta terça-feira (26). O ministro Celso Sabino defendeu sua permanência no governo, mas a avaliação da cúpula partidária é de que a maioria votará a favor da saída dos ministros. Os outros dois políticos da legenda com uma pasta na gestão de Lula são Frederico de Siqueira Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) — este último é filiado ao PDT, mas está na cota do União.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A senadora do PP e ex-ministra Tereza Cristina defendeu que, caso União Brasil tome uma decisão pela saída, a legenda também deveria seguir a mesma linha. “Temos que trabalhar no mesmo rumo. Se o União Brasil vai fazer essa reunião, o presidente, senador Ciro Nogueira, também deve seguir a mesma orientação”, afirmou mais cedo em evento do Lide, em Brasília. Apesar da cobrança para saída do governo, a expectativa é de que as costuras regionais para 2026 sejam respeitadas pela cúpula da federação, dando liberdade às legendas para, eventualmente, apoiar localmente a reeleição do presidente Lula.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.