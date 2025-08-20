‘Foi o governo que chamou a polícia’, afirma ministro da Previdência após criação da CPMI do INSS

Wolney Queiroz disse que vai disponibilizar todos os dados da pasta e comparecerá ao colegiado se for chamado ou convocado

Edson Leal/Ministério da Previdência Wolney Queiroz assumiu o Ministério da Previdência após a queda de Carlos Lupi



O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, afirmou que a nova composição da CPMI do INSS, com comando e relatoria da oposição, não assusta o governo e que foi o atual poder executivo que iniciou as investigações e “chamou a polícia”. A comissão pretende investigar os descontos indevidos em aposentadorias e pensões. O esquema, feito por sindicatos e associações de aposentados, foi divulgado em abril deste ano, depois de uma operação da Controladoria Geral da União (CGU) e a Polícia Federal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Foi o governo que chamou a polícia, foi o governo que deflagrou a operação. Nós que descobrimos essa fraude. O governo não quer tutelar a CPMI, deixamos livre a escolha dos membros. Minha orientação é para que todos os dados estejam disponibilizados para encontrar a verdade dos fatos”, afirmou o ministro. Wolney Queiroz também disse que vai comparecer à CPMI se for chamado ou convocado.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.