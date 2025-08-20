Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Victoria Abel > ‘Foi o governo que chamou a polícia’, afirma ministro da Previdência após criação da CPMI do INSS

‘Foi o governo que chamou a polícia’, afirma ministro da Previdência após criação da CPMI do INSS

Wolney Queiroz disse que vai disponibilizar todos os dados da pasta e comparecerá ao colegiado se for chamado ou convocado

  • Por Victoria Abel
  • 20/08/2025 17h30 - Atualizado em 20/08/2025 17h35
  • BlueSky
Edson Leal/Ministério da Previdência Wolney Queiroz Wolney Queiroz assumiu o Ministério da Previdência após a queda de Carlos Lupi

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, afirmou que a nova composição da CPMI do INSS, com comando e relatoria da oposição, não assusta o governo e que foi o atual poder executivo que iniciou as investigações e “chamou a polícia”. A comissão pretende investigar os descontos indevidos em aposentadorias e pensões. O esquema, feito por sindicatos e associações de aposentados, foi divulgado em abril deste ano, depois de uma operação da Controladoria Geral da União (CGU) e a Polícia Federal.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

“Foi o governo que chamou a polícia, foi o governo que deflagrou a operação. Nós que descobrimos essa fraude. O governo não quer tutelar a CPMI, deixamos livre a escolha dos membros. Minha orientação é para que todos os dados estejam disponibilizados para encontrar a verdade dos fatos”, afirmou o ministro. Wolney Queiroz também disse que vai comparecer à CPMI se for chamado ou convocado.

Leia também

CPMI do INSS está nas mãos certas: da oposição
'Como bom mineiro, pedi votos', diz Carlos Viana à Jovem Pan

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >