Oposição pede intervenção de Lira em meio à confusão na Câmara; entrada no plenário está bloqueada

Deputada bolsonarista entra no plenário com bebê de colo para evitar avanço da polícia legislativa

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Ex-presidente da Casa se reúne com apoiadores de Jair Bolsonaro



O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), entrou na negociação com deputados bolsonaristas na tentativa de dissuadi-los da ocupação do plenário da casa. O líder do PL, Sostene Cavalcante (PL-RJ) se reúne neste momento com Lira e Elmar Nascimento, além do vice-presidente da Casa, Altineu Cortes (PL-RJ).

A confusão na Câmara vem escalando depois que Hugo Motta decidiu chamar sessão presencial e punir com suspensão de 6 meses deputados que não deixarem a Mesa da Casa. Na tentativa de impedir a saída forçada da Mesa Diretora, a deputada Julia Zanatta (PL-SC) levou um bebê de colo para o plenário.

