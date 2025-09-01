Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Victoria Abel > PT convoca manifestações para 7 e setembro em 26 pontos do país

PT convoca manifestações para 7 e setembro em 26 pontos do país

Partido de Lula investe em atos com mote de soberania e defesa nacional

  • Por Victoria Abel
  • 01/09/2025 18h58
Wilton Junior/Estadão Conteúdo Humberto Costa, Edinho Silva, Lula e Gleisi Hoffmann durante o 17º Encontro Nacional do PT A tentativa é capturar o discurso patriota

O Partido dos Trabalhadores organizou ao menos 26 manifestações em diferentes pontos do país, na tentativa de capturar o discurso patriota, de soberania e defesa nacional, em meio as comemorações do 7 de setembro, Dia da Independência. A principal delas deve ocorrer em São Paulo, na Praça da República.

Também há chamamento para atos em Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e outras 14 capitais. Nesta segunda, o Planalto lançou o novo slogan “Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro”. Uma nova propaganda que circula nas mídias afirma ainda que o governo trabalha na defesa da soberania nacional.

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e a acusação de militares aliados a ele, se soma ao discurso de defesa da soberania nacional que o governo já vinha fazendo nas últimas semanas, em meio ao tarifaço do presidente americano Donald Trump. Para integrantes do governo, a ocasião pode ser ser mais uma oportunidade de trazer de aproximação com os militares, além de ser um ponto positivo na busca de um eleitor mais conservador.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

