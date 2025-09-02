Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Victoria Abel > Rueda anuncia que ministros da federação União Progressista terão de deixar governo Lula imediatamente

Rueda anuncia que ministros da federação União Progressista terão de deixar governo Lula imediatamente

Medida não atinge todas Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Frederico de Siqueira Filho (Comunicações), indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre

  • Por Victoria Abel
  • 02/09/2025 17h05 - Atualizado em 02/09/2025 17h07
  • BlueSky
Divulgação/PP Antonio Rueda, presidente do União Brasil, e Ciro Nogueira, presidente do PP, são cumprimentados pelo governador de Roraima, Antonio Denarium (PP) Antonio Rueda, presidente do União Brasil, e Ciro Nogueira, presidente do PP, são cumprimentados pelo governador de Roraima, Antonio Denarium (PP)

A federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, anunciou nesta terça-feira (2) o desembarque do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão implica a saída de ministros filiados às siglas, como André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (Turismo), que terão de deixar os cargos. O anúncio foi confirmado por lideranças partidárias e pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda. Segundo o líder da legenda na Câmara, deputado Pedro Lucas Fernandes (MA), o pedido de saída é imediato.

“Informamos aos detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função no governo federal. Em caso de descumprimento desta determinação, se forem dirigentes em seus estados, haverá afastamento em ato contínua”, anunciou Rueda. Apesar da determinação, a medida não atinge todas as indicações dos partidos na Esplanada. Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Frederico de Siqueira Filho (Comunicações), ambos ligados ao senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), devem permanecer nos cargos, assim como Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, indicado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL).

A federação também decidiu apoiar um projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. A proposta, em debate na Câmara, prevê perdão amplo aos réus, mas mantém a inelegibilidade de Bolsonaro. A iniciativa ocorre no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar Bolsonaro por sua participação na suposta trama golpista. Nos bastidores, a articulação tem contado com apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visto como potencial candidato presidencial em 2026.

A saída de União Brasil e PP do governo ocorre uma semana após Lula cobrar fidelidade de ministros do Centrão. O presidente chegou a sugerir que eles deixassem a Esplanada se não estivessem dispostos a defender sua gestão. As declarações geraram mal-estar com as lideranças partidárias, entre elas Antonio Rueda e Ciro Nogueira (PP), que vinham pressionando pelo desembarque. Nos últimos dias, Fufuca e Sabino tentaram evitar a decisão, temendo desgaste político em suas pretensões eleitorais para o Senado em 2026.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Com a mudança, o governo deve ver sua base oficial na Câmara cair para 259 deputados, apenas dois acima da maioria simples, o que pode ampliar a dificuldade do Planalto em aprovar projetos estratégicos no Congresso.

Leia também

Julgamento fortalece alternativa a Bolsonaro em 2026 e pavimenta rota presidencial de candidato da centro-direita
Julgamento de Bolsonaro no STF levanta debate na CCJ sobre imparcialidade e garantias legais

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >