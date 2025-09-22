‘Vamos medir a temperatura amanhã’, diz Paulinho da Força à Jovem Pan sobre projeto da dosimetria
Expectativa era de alternativa à anistia ser votada na quarta-feira, mas sanções do governo dos EUA contra ministros do STF podem mudar o cenário
O relator do projeto de lei de redução de penas para presos e condenados por tentativa de golpe de estado, deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), afirmou à Jovem Pan que medirá a “temperatura” das bancadas partidárias na Câmara nesta terça-feira, para sentir a viabilidade de avanço do projeto nesta semana. Lideranças na Casa passaram a considerar que a proposta pode travar, mesmo com modelo alternativo, após novas sanções do governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ministra da a Advocacia Geral da União, Jorge Messias.
As sanções podem ser sido articuladas pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em protesto à condenação de seu pai, Jair Bolsonaro, por organização criminosa e tentativa de golpe de estado. Paulinho da Força quer votar a matéria até quarta-feira. A proposta chamada de dosimetria vem sendo desenhada em substituição ao projeto da anistia, que daria perdão total aos condenados.
“Depende da temperatura dos partidos, vamos medir. Quero deixar minha solidariedade ao ministro Alexandre. Isso é uma interferência em um poder brasileiro, que não podemos concordar”, disse Paulinho à Jovem Pan. O relator do projeto terá reuniões com as bancadas partidárias ao longo da tarde. A reunião da manhã, com centrais sindicais foi cancelada, porque o deputado não conseguiu realocar seu voo cancelado na segunda, saindo de São Paulo. A cidade passa por fortes temporais.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.