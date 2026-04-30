Cabeceio no futebol e danos cerebrais: o que a ciência está revelando?

Ex-jogadores profissionais têm 3,5 vezes mais chance de morrer por doenças neurodegenerativas em comparação com a população geral

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Vamos falar sobre um tema sério e cada vez mais urgente no mundo do futebol: o impacto dos cabeceios repetidos na saúde do cérebro.

Nas últimas semanas, a Inglaterra viveu uma grande controvérsia.

A Federação Inglesa de Futebol (FA) está sendo processada por ex-jogadores que desenvolveram doenças neurodegenerativas. Estudos científicos robustos mostram um risco significativamente elevado: ex-jogadores profissionais têm 3,5 vezes mais chance de morrer por doenças neurodegenerativas em comparação com a população geral.

O risco é ainda maior para Alzheimer (até 5 vezes) e Parkinson. Autópsias realizadas em ex-atletas confirmaram alterações concretas: perda de neurônios, inflamação crônica e danos na substância branca do cérebro.

O padrão é claro — quanto mais cabeceios ao longo da carreira e quanto maior o tempo de jogo, maior o risco. As posições mais expostas, como zagueiros e volantes, são as que apresentam maior incidência.

Diante das evidências, a própria Inglaterra tomou medidas preventivas importantes: Proibição total de cabeceios em jogos oficiais para crianças abaixo de 11 anos e limites rigorosos no número de cabeceios durante os treinos em todas as categorias de base.

A FA reconhece os estudos, mas defende que ainda não existe “prova irrefutável” de causalidade direta em todos os casos.

A entidade afirma financiar pesquisas independentes e ressalta que muitos ex-jogadores chegam à terceira idade com plena saúde cognitiva. No entanto, a maioria da comunidade científica considera que já existem evidências convincentes da associação entre cabeceios repetidos e maior risco de problemas cerebrais a longo prazo.

Praticamente todos os especialistas concordam que a restrição em crianças é a medida mais correta e responsável.

A ciência continua avançando. Novos estudos estão sendo publicados regularmente e, nos próximos anos, teremos ainda mais clareza sobre o tema.

Enquanto isso, o princípio da precaução deve prevalecer — especialmente com as crianças e adolescentes. O futebol é paixão, emoção e tradição.

Mas também pode (e deve) ser praticado com inteligência e cuidado com a saúde. Cuidar da cabeça nunca foi apenas uma expressão: hoje, é uma recomendação científica.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.