Fim do rebaixamento: liga MX vira franquia fechada

Resumo da ópera: mais dinheiro e previsibilidade, mas menos romantismo

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Uma das maiores revoluções da história do futebol mexicano acaba de ser aprovada. A Assembleia de Donos da Liga MX aprovou, por unanimidade, uma reformulação profunda que transforma o campeonato mexicano em uma liga fechada, nos moldes da MLS americana. Acabou o drama do rebaixamento e do acesso por mérito esportivo. A partir de agora, vagas na elite só se compram.

Principais mudanças aprovadas:

Adeus ao rebaixamento: Não haverá mais descida para a segunda divisão. O sistema de promoção e rebaixamento foi extinto definitivamente;

Expansão controlada: A liga passará de 18 para 20 clubes. Quando atingir 20 times, a liga fecha de vez. Depois disso, só entrará um novo clube se um dos atuais vender sua vaga/franquia;

Primeira vítima e primeira compra: O histórico Atlante, com 110 anos de existência, volta à elite no Apertura 2026 ao comprar a vaga do Mazatlán por 65 milhões de dólares (cerca de R$ 370 milhões). O Mazatlán, que subiu há apenas seis anos, desaparece do mapa do futebol mexicano;

Novo formato de disputa: Apenas os 8 melhores colocados na tabela geral (após 17 rodadas) avançam diretamente para as quartas de final. Retorno ao formato clássico que existia antes;

Independência total: A Liga MX se desligou oficialmente da Federação Mexicana de Futebol. Agora é uma associação civil independente, com presidente próprio e um comitê forte formado pelos grandes clubes (América, Chivas, Monterrey, Toluca, Santos Laguna e Tijuana), que terão maior poder de decisão.

O que isso significa na prática?

Para os dirigentes e investidores, é o futebol moderno: mais dinheiro, estabilidade financeira, atração de investidores e segurança para planejar a longo prazo. O modelo de franquias chega com força total na América Latina.

Para muitos torcedores, porém, é a perda de uma das grandes emoções do futebol: o drama de lutar contra o rebaixamento ou a alegria de conquistar o acesso por merecimento dentro de campo. A paixão pode dar lugar ao negócio.

Resumo da ópera: mais dinheiro e previsibilidade, mas menos romantismo.

O Apertura 2026 começa no dia 16 de julho e já nasce com esta nova cara.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.