França vê Brasil enfraquecido no jogo de gala nos EUA

Principais veículos da imprensa francesa tratam o confronto como um verdadeiro ‘rendez-vous de gala’ — um espetáculo de alto nível

@rafaelribeirorio / CBF Brasil enfrenta França na quinta-feira, 26 de março



A imprensa francesa está dando bastante destaque às ausências importantes da Seleção Brasileira para o amistoso contra a França.

Os jornais gauleses citam especialmente Alisson, Gabriel Magalhães e Alex Sandro, e destacam que Carlo Ancelotti terá que improvisar na defesa.

Para eles, esse é um ponto fraco que pode representar uma excelente oportunidade para os franceses.

Este será o primeiro jogo da Seleção Francesa em 2026. Didier Deschamps convocou uma equipe forte, com o retorno de Kylian Mbappé, que já está totalmente recuperado da lesão. A França chega motivada e com força máxima.

Os principais veículos da imprensa francesa tratam o confronto como um verdadeiro “rendez-vous de gala” — um espetáculo de alto nível.

Muitos analistas franceses dão favoritismo claro para a seleção da casa, argumentando que o Brasil atual já não assusta tanto como nos tempos de outrora.

A França, por sua vez, apresenta-se mais coesa, com seus principais astros em boa forma física e técnica.

Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o Yahoo Sports está tratando o jogo quase como uma partida de Copa do Mundo.

A expectativa é de que torcedores brasileiros e franceses lotem o Gillette Stadium, que tem capacidade para cerca de 65 mil pessoas.

Curiosidade: o recorde de público no estádio foi registrado em 2007, justamente num amistoso entre Brasil e México.

Naquela noite, 67.584 torcedores compareceram, o Brasil venceu por 3 a 1, Ronaldinho era o capitão e Dunga, o treinador — que acabou sendo expulso do banco de reservas nos acréscimos por reclamação.

A Seleção Brasileira consegue surpreender ou a França realmente chega como favorita?

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.