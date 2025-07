Futebol na TV aberta: o debate global pelo acesso gratuito

A transmissão de jogos de futebol é um tema quente e o assunto chegou até ao Parlamento Britânico; o discurso é claro: ‘A Premier League precisa voltar ao povo’

JUSTIN TALLIS / AFP Uma proposta sugere transmitir ao menos dez partidas da Premier League por temporada



Uma proposta sugere transmitir ao menos dez partidas da Premier League por temporada, além da final da Copa da Liga, em sinal aberto, desafiando o domínio dos canais pagos. O discurso é claro: “A Premier League precisa voltar ao povo.” Na Espanha, desde 2022, a La Liga garante uma partida por rodada gratuitamente, ampliando o acesso dos torcedores.

Na Itália, a ausência de jogos da Serie A em TV aberta gera críticas, já que o futebol é um pilar cultural, mas os direitos priorizam streaming e TV paga. Na Alemanha, a Bundesliga tem um acordo tímido: apenas nove jogos por temporada são exibidos sem custo, enquanto a estratégia foca na receita de canais pagos, apesar da pressão dos fãs por mais acessibilidade.

A França, por sua vez, raramente leva a Ligue 1 à TV aberta, salvo em eventos esporádicos, como finais de copas. Portugal deu um passo adiante: após uma década, a Primeira Liga volta à TV aberta com um jogo por rodada a partir de 2025, mas apenas do Moreirense. No Brasil, o Brasileirão assegura dois jogos por rodada em TV aberta. O debate global reflete a tensão entre lucros e o direito dos torcedores de vibrar com o esporte sem pagar.

