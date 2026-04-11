No futebol e em qualquer área: boa reputação vale ouro!

Seja na política, nos negócios, no direito ou na vida criativa, perder a credibilidade pode destruir carreiras inteiras da noite para o dia

MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO A regra vale para todas as áreas. Não é só no futebol.



As notícias recentes têm deixado uma lição cada vez mais evidente: a boa reputação se tornou uma das riquezas mais valiosas — e, ao mesmo tempo, mais frágeis — para qualquer profissional.

Seja na política, nos negócios, no direito ou na vida criativa, perder a credibilidade pode destruir carreiras inteiras da noite para o dia. E no futebol, esse efeito é ainda mais brutal e imediato.No futebol, a reputação é medida em milhões.

Um jogador, técnico, cartola ou dirigente envolvido em polêmicas, escândalos de apostas ou manipulação de resultados pode ver patrocínios milionários desaparecerem em questão de horas.

Nos últimos meses, várias casas de apostas recuaram ou romperam contratos com clubes da Série A. Clubes tradicionais começaram 2026 com o peito da camisa vazio — algo impensável há poucos anos.

A reputação influencia diretamente:o valor de mercado dos jogadores, as negociações de transferência ,a lealdade da torcida , a capacidade de atrair investidores e patrocinadores.

Um deslize, uma imagem ou um áudio viralizam em poucas horas. Boicotes e cancelamentos surgem antes mesmo de qualquer investigação ou condenação formal.

A regra vale para todas as áreas. Não é só no futebol. Em qualquer profissão, clientes, parceiros, investidores e a opinião pública exigem cada vez mais ética, transparência e integridade.

Quem constrói uma reputação sólida baseada em competência, honestidade e coerência conquista confiança com muito mais rapidez.

E, o mais importante: sobrevive melhor às crises inevitáveis.Essa construção é lenta e exige esforço diário — pequenas ações, decisões consistentes e alinhamento entre discurso e prática.

Mas a destruição pode acontecer num piscar de olhos.

No futebol e na vida, a boa reputação realmente vale ouro.

Cuide bem dela. É o ativo mais difícil de recuperar quando perdido.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.