A crise no Real Madrid é real e preocupa

Time está praticamente fora da briga pelo título da LaLiga

THOMAS COEX / AFP Zagueiro Éder Militão sai de campo com auxílio após sofrer uma lesão durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid e Celta de Vigo



O momento atual do Real Madrid não é nada bom.

O time está praticamente fora da briga pelo título da LaLiga — o Barcelona lidera com vantagem bastante confortável —, já foi eliminado precocemente da Copa del Rey e agora vive uma pressão enorme na Champions League após perder o jogo de ida das quartas de final para o Bayern de Munique por 2 a 1, no Santiago Bernabéu.

Essa sensação de “temporada em risco de terminar sem títulos” não é novidade na história do clube, mas é rara para os padrões de um gigante como o Real Madrid.

O time mostra falta de intensidade, problemas táticos evidentes e questões de ego no elenco que vêm prejudicando o desempenho coletivo.

A imprensa espanhola não tem poupado críticas e abre manchetes cada vez mais alarmistas. Mesmo sendo um dos maiores clubes do mundo, o Real Madrid aparece momentaneamente enfraquecido. Para muitos analistas, esta é uma das fases mais delicadas dos últimos 10 anos ou mais.

O elenco segue extremamente caro e repleto de estrelas de alto nível. No entanto, a equipe convive com instabilidade tática, lesões recorrentes e desentendimentos no vestiário. Xabi Alonso chegou com enorme expectativa no início da temporada, mas deixou o comando técnico ainda em janeiro de 2026, após poucos meses de trabalho.

Agora, tudo depende do jogo de volta contra o Bayern de Munique. Se o Real Madrid não conseguir a classificação para as semifinais da Champions, a frustração pode explodir e gerar consequências imprevisíveis para o restante da temporada — inclusive no que diz respeito ao futuro do projeto.

É um momento de alta tensão no Santiago Bernabéu. O gigante branco precisa reagir com urgência.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.