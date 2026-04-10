Lendas do futebol no microfone: depoimentos raros de Pelé, Garrincha e outros gigantes

Arquivo

Em uma época em que o rádio era o grande palco do futebol brasileiro, tive o privilégio de colocar no ar algumas vozes que marcaram para sempre a história do nosso esporte. Entre elas, Pelé, Garrincha, Julinho, Rivellino, Bellini, Mauro Ramos, Flávio Costa, Manga, Nilton Santos, Ademir de Menezes, Araken e Waldemar de Brito.

Lendas vivas que não apenas jogavam, mas que contavam histórias, revelavam segredos e emocionavam o Brasil inteiro pelo microfone da Jovem Pan.

Thiago Uberreich garimpou recentemente no rico arquivo da Jovem Pan essas gravações antigas e a emoção foi imediata.

Voltei no tempo para os dias em que ainda tinha cabelo aqui na redação de uma das maiores rádios esportivas do país. Cada depoimento, cada riso, cada relato dessas figuras imortais carrega um pedaço vivo da memória do futebol brasileiro.

São registros históricos que merecem ser preservados e compartilhados com quem ama o esporte de verdade. Prepare o coração, porque estas gravações vão te transportar para uma era dourada, quando o talento era puro, a paixão era gigante e o rádio nos unia como nunca.

A playlist completa com todas essas joias está disponível no Spotify.

Aproveite essa viagem no tempo com quem realmente fez história dentro e fora de campo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.