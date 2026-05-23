Jorge Jesus, o eterno Don Juan do futebol brasileiro

Reprodução/Benfica Jorge Jesus tem suspeita de infecção respiratória



Preparem o coração: Jorge Jesus está livre e já anunciou que passará as férias no Rio de Janeiro. E, como era de se esperar, os rumores explodiram novamente.

O Professor tem um caso antigo e apaixonado com o futebol brasileiro. Toda vez que fica sem clube, ele volta para cá e acende o tradicional carnaval de especulações. Virou quase uma tradição nacional.

Em 2019, chegou, encantou e conquistou tudo pelo Flamengo. Em 2022, após deixar o Benfica, veio “só tirar férias” e chegou a dar prazo ao Mengão. No final, acabou assinando com o Fenerbahçe. Puro flerte.

Nos clubes árabes era a mesma história: qualquer sinal de insatisfação e os jornais brasileiros já o colocavam na Seleção ou em algum grande clube do país.

Ele sabe muito bem o poder que exerce por aqui.

Anuncia “só férias”, sorri quando fala do Rio de Janeiro e, num passe de mágica, diretorias entram em alerta máximo e torcidas voltam a sonhar. É impressionante como o cara, aos 71 anos, ainda consegue movimentar o mercado brasileiro sem nem estar trabalhando.

Jorge Jesus é, sem dúvida, o Don Juan dos treinadores. Volta sempre para o mesmo lugar para ser cortejado, paquerado e admirado. Chega com cara de “estou só de passagem”, mas adora estar no centro do jogo de sedução.

No fundo, é o doce do ego: saber que a atração continua forte, mesmo depois de tantos anos.

O Professor entende perfeitamente o personagem que construiu e joga esse jogo como poucos. Um verdadeiro mestre da sedução futebolística.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.