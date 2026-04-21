Medalha de prata à venda: o desabafo necessário de Esquiva Falcão

Excluindo as superestrelas dos esportes mais profissionalizados e midiáticos (que representam uma minoria), a realidade pós-carreira é dura para a grande maioria dos atletas olímpicos

Esquiva Falcão - Twitter



O pugilista Esquiva Falcão, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, decidiu vender sua medalha — o maior feito de sua carreira. Aos 36 anos, ele abriu o coração sobre as dificuldades enfrentadas pelos atletas olímpicos brasileiros.

Esquiva foi claro: vender a medalha não apaga sua história. A decisão não foi motivada por dívidas, mas pela necessidade de investir na abertura da própria academia de boxe, buscando maior estabilidade financeira para si e para a família.

Excluindo as superestrelas dos esportes mais profissionalizados e midiáticos (que representam uma minoria), a realidade pós-carreira é dura para a grande maioria dos atletas olímpicos. Patrocínios e visibilidade ficam extremamente concentrados nos grandes nomes. O ciclo olímpico é caro e curto, o Comitê Olímpico Internacional (COI) não paga salários aos atletas e muitos se aposentam com lesões, sem formação profissional paralela e sem uma poupança que garanta o futuro.

O caso de Esquiva ilustra exatamente essa situação: mesmo tendo chegado ao topo do boxe mundial, ele precisou vender sua medalha olímpica para tentar construir algo sustentável. Não se trata de uma exceção, mas da regra para a maior parte do esporte olímpico no Brasil.Nos Jogos de Tóquio-2020, o Brasil contou com 309 atletas. Desses:

131 não tinham nenhum patrocínio;

41 recorreram a vaquinhas (crowdfunding);

33 conciliavam o treinamento com outro emprego.

Esses números mostram que, mesmo antes de subir ao pódio, a situação já é extremamente apertada para muitos atletas.O esporte olímpico brasileiro ainda precisa evoluir muito no quesito estrutura, apoio de longo prazo e profissionalização. Enquanto isso não acontece, histórias como a de Esquiva Falcão continuarão se repetindo.

Até a próxima!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.