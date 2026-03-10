Messi é um fenômeno — e o Miami sabe disso (muito bem pago!)

Messi não é só o melhor em campo — ele é um negócio genial

Chris Arjoon / AFP

Lionel Messi continua sendo um sucesso absoluto, e o salário reflete exatamente isso.

Segundo o próprio dono do Inter Miami, Jorge Mas, Messi recebe entre US$ 70 e 80 milhões por ano — valor que inclui salário, bônus e sua participação (equity) no clube.

Ele é, de longe, o jogador mais bem pago da MLS. Mas o impacto vai muito além do contracheque: desde a chegada de Messi, o valor do Inter Miami explodiu.

Pré-2023 (Forbes): cerca de US$ 585 milhões

Hoje (2026): US$ 1,35 bilhão (Forbes) — algumas fontes como Sportico já apontam até US$ 1,45 bilhão.

O contrato dele vai até 2028/29, e a participação como sócio garante uma aposentadoria mais do que tranquila. Fora isso, vêm os mega-acordos com Apple (transmissões), Adidas e vários outros patrocinadores de peso.

Jorge Mas resume bem: “Preciso de patrocinadores fortes porque jogadores são caros… mas Messi vale cada centavo”. É aquele tipo de cheque que o patrão assina sorrindo.

