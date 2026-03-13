México ‘recorre’ a divindade em megaoperação para a Copa

Kukulkán é a divindade maia da serpente emplumada — símbolo ancestral de proteção, equilíbrio e renovação

ULISES RUIZ / AFP Dois policiais guardam a área após a instalação de uma bola de futebol gigante e uma placa em 3D com o número 100 na rotatória onde fica a estátua de "La Minerva



O México anunciou uma operação de segurança inédita para receber os jogos da Copa do Mundo FIFA 2026: o Plano Kukulkán.

O nome não é por acaso. Kukulkán é a divindade maia da serpente emplumada — símbolo ancestral de proteção, equilíbrio e renovação. Uma escolha forte e simbólica para um evento que vai exigir o máximo de cuidado.

Nos últimos dias, felizmente, não há registros de confrontos em larga escala entre forças de segurança e grupos do narcotráfico. Mas os analistas seguem atentos: a disputa interna pela sucessão no CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación) pode gerar picos isolados de violência. O governo sabe que não dá para baixar a guarda.

As sedes no país serão Monterrey, Guadalajara e Cidade do México. Para blindar esses locais (e todo o entorno), o plano é impressionante:

Cerca de 100 mil agentes de segurança (Guardia Nacional, Forças Armadas, polícias locais e até segurança privada).

de segurança (Guardia Nacional, Forças Armadas, polícias locais e até segurança privada). Cães especializados na detecção de explosivos e drogas.

Mais de 2 mil veículos (militares e civis).

(militares e civis). 24 aeronaves dedicadas à vigilância.

dedicadas à vigilância. 33 drone s operacionais + sistemas antidrones avançados.

s operacionais + sistemas antidrones avançados. Perímetros reforçados em aeroportos, estádios, hotéis oficiais e zonas turísticas de alta circulação.

Tudo isso coordenado em tempo real com Estados Unidos, Canadá e a própria FIFA, compartilhando inteligência e seguindo protocolos conjuntos.

Há ainda menções a uso de IA, reconhecimento facial e monitoramento .

Nos tempos modernos, uma operação de segurança de sucesso não se mede só pela força bruta. Ela precisa equilibrar três pilares fundamentais:

Eficiência técnica (tecnologia de ponta + coordenação impecável) Legalidade (respeito aos direitos humanos e às leis) Preservação da vida (de torcedores, delegações, moradores e agentes)

Tomara que o Plano Kukulkán consiga exatamente isso: mostrar ao mundo um México seguro, organizado e acolhedor, sem sacrificar valores essenciais.

O Mundial está chegando (junho de 2026). Que venham grandes jogos, muita emoção e, acima de tudo, paz e tranquilidade para quem for curtir.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.