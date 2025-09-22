Mourinho no Benfica: retorno do ‘Special One’ em tempos de crise

Treinador português é um nome de peso, mas sua chegada não é vista com unanimidade; muitos afirmam que seu brilho ficou no passado

EFE Com um contrato de dois anos, Mourinho chega com a energia e o perfil polêmico que sempre o caracterizaram



Após 25 anos, José Mourinho, o mais consagrado treinador português, está de volta ao Benfica. O “Special One”, como ficou conhecido, retorna ao clube que o lançou para o cenário mundial, mas o contexto não poderia ser mais desafiador. Com a temporada já em andamento, Mourinho assume um elenco que não foi montado por ele, em um Benfica marcado por instabilidade dentro e fora de campo.

Um clube em turbulência

O Benfica vive um momento delicado. Após investimentos de cerca de 100 milhões de euros, o antecessor Bruno Lage não conseguiu fazer o time engrenar, resultando em sua demissão após apenas quatro jogos no campeonato – mesmo destino de Roger Schmidt, outro treinador dispensado na mesma fase em temporada anterior. Com eleições marcadas para outubro, o clube enfrenta incertezas políticas e pressão por resultados imediatos.

O “Special One” sob questionamento

Mourinho é um nome de peso, mas sua chegada não é vista com unanimidade. Em Portugal, muitos afirmam que o brilho do “Special One” ficou no passado. Críticos apontam que as virtudes que o tornaram um dos maiores treinadores do mundo – como a capacidade de montar equipes sólidas e extrair o melhor de seus jogadores – não têm sido vistas em suas passagens recentes. Ainda assim, para a maioria da torcida encarnada, Mourinho é um craque, uma aposta ousada para reacender a chama do clube.

Polêmica e ambição intactas

Com um contrato de dois anos, Mourinho chega com a energia e o perfil polêmico que sempre o caracterizaram. Em sua apresentação, ele não fugiu do tom provocador: “Errei ao ir para o Fenerbahçe, mas chego ao Benfica com mais fome do que há 25 anos.” A declaração reforça que o treinador não perdeu sua confiança, mas também acende o debate: será ele capaz de superar as adversidades e recuperar o prestígio?

O futuro depende dos resultados

No futebol, como sempre, tudo se resume a resultados. A torcida do Benfica, apaixonada e exigente, espera que Mourinho transforme o potencial do elenco em vitórias. Em um clube sob pressão e com um cenário instável, o desafio é imenso. Será este o momento de renascimento do “Special One”? Ou apenas mais um capítulo de um treinador que vive de glórias passadas? O tempo – e o campo – dirão.

