Novas regras confirmadas: futebol mais rápido a partir de 2026

Agora é oficial! A IFAB anunciou as principais mudanças nas Leis do Jogo que entram em vigor a partir de 1º de julho de 2026 — e já valem para a Copa do Mundo de 2026 e para qualquer competição que as adote antes.

O grande objetivo é acelerar o jogo e reduzir as famosas “ceras”. Confira os pontos mais importantes:

Arremessos laterais: o jogador tem 5 segundos para cobrar (o árbitro conta visualmente). Se passar do tempo → posse invertida para o adversário.

Tiro de meta: mesma regra dos 5 segundos. Se atrasar → escanteio para o time adversário.

Substituições: o jogador que sai tem 10 segundos (a partir da placa ou do sinal do árbitro) para deixar o campo. Se demorar, ele sai mesmo assim, mas o substituto só entra na próxima parada do jogo após 1 minuto de tempo corrido. Resultado: o time fica com um a menos por pelo menos 60 segundos efetivos.

Atendimento médico no campo: quem receber atendimento (ou fizer o jogo parar por lesão) terá de sair e ficará fora por 1 minuto inteiro após o recomeço. Adeus à simulação de lesão para ganhar tempo!

VAR com mais poderes (mas pontuais): agora pode corrigir rapidamente segundo amarelo aplicado por engano (evitando expulsão injusta), erro de identidade em cartões e, se for rápido, escanteios concedidos equivocadamente.

Há outras alterações menores, mas esses são os destaques que devem impactar bastante o ritmo das partidas.A expectativa é que o futebol fique mais dinâmico, fluido e atraente para quem assiste.

Tomara que dê certo!

